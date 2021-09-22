"Çok para kazanacaksın diyerek" dolandırdılar Mersin'de sosyal medya üzerinden bir vatandaşı dolandırmaya çalışan 5 kişi yakalandı Müştekiye 7 farklı banka hesabına 516 bin 915 lira para yatırtan şüpheliler tutuklandı

Mersin'de sosyal medya üzerinden bir vatandaşı dolandırmaya çalışan 5 kişi suçüstü yakalandı. Müştekiye 7 farklı banka hesabına 516 bin 915 lira para yatırtan şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.T. isimli vatandaş, sosyal medya hesabı üzerinden yatırım ile alakalı paylaşımlar görüp, bir şahıs ile tanıştı. Şahıs "Sana çok para kazandıracağım" diyerek müştekiye 3 gün içinde 7 farklı banka hesabına 516 bin 915 lira para yatırttı. Daha sonra şüpheliden ses çıkmayınca dolandırıldığını anlayan Y.T. durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, müştekinin para yolladığı hesaplara bloke koydurdu. Müştekinin para gönderdiği şüpheli hesaplardan birinin sahibi olan İ.B., bankadan para çekmeye çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin yakalanması sırasında yanında bulunan ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen E.A., S.V.T., S.Ö. ve Y.C. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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