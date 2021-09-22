Kardeşlik köprüsü hizmet yardımlaşması ile güçlenecek

Tarsus Belediyesi ile Niğde’ye bağlı Yeşilgölcük Belediyesi arasında kurulan kardeşlik bağı hizmet yardımlaşması ile daha da güçlenecek. Tarsus Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın tavsiyesi ile kardeş belediye Yeşilgölcük’e dayanışma ziyareti gerçekleştirdiler.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisi tarafından 20 Mayıs 2020 tarihinde kabul edilen karar ile kardeş olunan Yeşilgölcük Belediyesi ile bağları kuvvetlendirmek, hizmet projelerinde ortak hareket etmek ve yasalar çerçevesinde yardımcı olunabilecek konuları görüşmek için gezi düzenlendi. Bu kapsamda Yeşilgölcük’e giden Tarsus Belediyesi Meclis Üyeleri Gürbüz Günaştı, Aydın Polat, Cuma Ali Gören ve Yusuf Ziya Ateş, Yeşilgölcük Belediye Başkanı Ramazan Tuncay ve Meclis Üyeleri Yaşar Şahin, Mehmet Özmen, Çağlar Yüksel Halil Avşar ile görüştüler.

İç Anadolu’nun en şirin beldeleri arasında olduklarını ve Tarsus gibi geçmişi 10 bin yıla dayanan kültürel, tarihsel, sanayi kenti ve aynı zamanda Türkiye’nin en büyük ilçesi ile kardeş olmanın mutluğunu yaşadıklarını belirten Yeşilgölcük Belediye Başkanı Tuncay, bu kardeşlik ve işbirliği bağının sonsuza kadar sürmesini dilediklerini söyledi.

Yeşilgöcük’te bir dizi inceleme ve temasta bulunan Tarsus Belediyesi Meclis Üyeleri de kardeş belediyeye yasalar çerçevesinde verilebilecek destekler konusunda tespitlerde bulunduklarını ifade ederek, “Yerinde gördüğümüz eksikleri ve talepleri bir rapor halinde Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’a sunacağız. Kardeş belediyemize sunulacak katkılar konusunda başkanımızın duyarlı olacağına inanıyoruz” dediler.

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