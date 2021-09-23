Tarsus’ta 1 kişi tefecilikten tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 kişi tefecilikten yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilere yönelik yürüttüğü çalışmada 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheliden E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.