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Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü 15 Eylül'de Akdeniz'de av yasağının tamamen kalkmasıyla birlikte Mersin'de her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı Geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları 15 liraya kadar düşerken, balıkçılar balık bolluğundan memnun

İHA

Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü 15 Eylül'de Akdeniz'de av yasağının tamamen kalkmasıyla birlikte Mersin'de her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı Geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları 15 liraya kadar düşerken, balıkçılar balık bolluğundan memnun

Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül tarihi itibariyle tamamen kalkmasıyla birlikte Mersin'de her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları 15 liraya kadar düşerken, balıkçılar balık bolluğundan memnun.
1 Eylül'den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege'de bütün tekneler, Akdeniz'de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül'den itibaren ise tüm Türkiye'de yasak tamamen kalktı. Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da dolmaya başladı. Tezgahların dolmasıyla geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları yarı yarıya düşerken, vatandaşlar da balığa rağbet göstermeye başladı.

"Bu sene gayet verimli ve güzel görünüyor"
Yeni balık sezonu ve fiyatlarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Eylül itibariyle balık sezonunun açıldığını söyledi. Karadeniz, Marmara ve Ege’de sezonun 1 Eylül’de açıldığını hatırlatan Polat, “Hava sıcaklığından dolayı burası 15 gün gecikmeli açılıyor. 15 Eylül’de balıkçılarımız teknelerini temizlediler, ağlarını yaptılar ve 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldılar. İlk balıklarımız geleli birkaç gün oldu. Bu sene gayet verimli ve güzel görünüyor. Daha ilerleyen günlerde daha verimli geçeceğini düşünüyoruz. Yine her sezon açılışında olduğu gibi bir bolluk var. Her çeşit balığımız geliyor. Barbun, gümüş, mezgit, kalamar, karides, çupra, levrek. Balık bolluğumuz ve çeşitliliğimiz var” dedi.

"Balıklarda yüzde 60, 70, 80'e varan indirimler oldu"
Sezonun açılmasının fiyatlara da yansıdığını vurgulayan Polat, “15 gün önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar çok farklı. Yüzde 60, yüzde 70, yüzde 80’e varan indirimler var. Fiyatlar şu anda çok uygun. Yani kilosu 1015 liraya kadar olan balıklar var. 5060 lira olan bir barbunun fiyatı şimdi 2025 liraya indi. 4050 lira civarında giden gümüş balığının fiyatı 2025 liraya indi. 5060 lira arasında olan çupra ve levreğin fiyatı 3035 liraya düştü.
Her balıkta bir düşüş var. Hamsi, sardalyeyi 15 liraya satıyoruz. Fiyatlar çok uygun. Her bütçeye uygun balıklar var. Pandemi sürecinde de halkımızı balık yemeye davet ediyoruz. Balık omega3 açısından çok zengin. Bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli besinlerden biridir” diye konuştu.

"1015 gün sonra balığa rağbet daha da artacak"
Şu anda denizden her türlü balığın çıktığının altını çizen Polat, “Ancak Akdeniz barbunya ile ünlüdür. Şu anda da en çok barbunya çıkıyor. Bu balık da lezzetli bir balıktır. Omega3 açısından da zengin bir balıktır. Onun haricinde karides bol miktarda çıkar. Akdeniz zaten çeşitlilik yönünden diğer denizlere göre daha fazla. İlk günler olmasına rağmen vatandaşların ilgisini görüyoruz. 1015 gün sonra balığa rağbet daha da artacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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