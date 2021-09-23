Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli 'Zilli Zarife'yi sahneye koydu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Sosyal Faaliyet Kulüpleri Projesi' kapsamında iki yıl önce kurulan Tiyatro Kulübünün oyuncuları, Haldun Taner’in 'Zilli Zarife' oyunuyla ilk kez perde açtı.

Kongre ve Sergi Sarayında sahnelenen oyunu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak ve şube müdürleri de izledi. Sergiledikleri performans ile başta çalışma arkadaşları ve aileleri tarafından dakikalarca alkışlanan oyuncular, büyük bir mutluluk yaşadı. Genel Sekreter Yardımcısı Gökbel ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Özdülger, oyunun sonunda Tiyatro Kulübü Başkanı Akif Karadal’a çiçek verdi.

“Destek olma amacıyla buradayım”

Tiyatro Kulübünde de yer alan Şehir Tiyatrosu oyuncularından Ekrem Şenel, “Ben destek olma amacıyla buradayım” dedi. Arkadaşlarının heyecanlı olduğunu belirten Şenel, “Bizim kurslarımız da devam ediyor. Arkadaşlarımız kurslara da yazılmış. Geliyorlar, biz onları görüyoruz. Hepsi çok yetenekli, azimli insanlar. Hepsiyle bir arada bulunmaktan çok mutluyum. Sosyal faaliyet kulüpleri kuruldu, tiyatro da dahil. Arkadaşlarımız zaten işin içindeler. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve Daire Başkanımız Bengi Hanım çok destek verdiler. Kendilerine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.