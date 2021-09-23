Mersin'de 'Hareketlilik Haftası'nda gençler spor yaptı

Mersin'de Büyükşehir Belediyesinin bisiklet sürme eğitimleriyle başlayan '1622 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri, Karaduvar Mahallesi’nde düzenlenen sokak etkinlikleri ile son buldu.

16 Eylül’de Mersin’de Cumhuriyet Gösteri Merkezi’ndeki bisiklet sürme eğitimleriyle başlayan hafta, 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' temasıyla 22 Eylül’e kadar sürdü. Bisikletli Ulaşım Derneği, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği ve Mersin Bisiklet Derneği tarafından verilen sürüş eğitimleri, Cumhuriyet Gösteri Merkezi, Fenerbahçe Meydanı, Göçmen Kavşağı ve Karaduvar sahilinde devam etti.

Bisiklet turları, sokak etkinlikleri ve eğitimler hafta boyu sürdü

Hafta boyunca sokak etkinlikleri ve bisiklet turları da düzenlendi. 20 Eylül’de Tarsus’ta gerçekleştirilen bisiklet turu, 21 Eylül’de ise kent merkezinde yapıldı. Ayrıca 18 Eylül’de Kushimoto Sokağında başlayan sokak etkinlikleri de kentin farklı birçok cadde ve bulvarına taşındı. Hafta içerisinde Adnan Menderes Bulvarı ve Karaduvar sahil yolu gibi trafiğe kapatılan işlek caddelere masa tenisi, futbol, basketbol, mini tenis, voleybol, badminton ve jimnastik alanları kuruldu. Vatandaşlar, kurulan alanlarda spor yaparken, bir yandan da alandaki sahneden Kent Orkestrasının söylediği şarkılar yankılandı.

“Hem gençlerimiz hem de büyüklerimizin hareket etmesine katkı sağlamak için geldik”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Tarakçı, Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Sanıyorum çok da dolu bir hafta geçirdik. Karaduvar bizim güzel mahallelerimizden bir tanesi. Hem gençlerimiz hem de büyüklerimizin hareket etmesine katkı sağlamak için geldik. Hareket ettirirken burada bazı bilgilendirmelerde de bulunuyoruz. Neler yapmaları gerektiğine, hareket etmeleri için hangi yollara başvurmaları gerektiğine, bu yönde nasıl beslenmeleri gerektiğine varana kadar bilinçlendiriyoruz" dedi. Tarakçı, insanların 3 kilometreye kadar yürümeleri, 7 kilometreye kadar bisiklet sürmeleri ve 7 kilometrenin üstündeki mesafelerde toplu taşıma kullanmaları yönünde hafta boyu vurgulamalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

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