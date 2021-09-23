Mersinliler, Hüsnü Şenlendirici konserini ücretsiz izleyecek

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi Mersinli sanatseverlerle buluşturacak. Sanatçının yarınki konseri ücretsiz halka açık olarak gerçekleşecek.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre Hüsnü Şenlendirici, merkez Toroslar ilçesinde sahneye çıkacak. Sanatçıya kendi orkestrasının eşlik edeceği konser, yarın akşam saat 20.00’de Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosunda ücretsiz olarak yer alacak. Şenlendirici, konserinde sevilen eserlerini seslendirecek.
Konser günü saat 18.30’da Cumhuriyet Meydanından Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosuna ücretsiz servis kalkacağı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.