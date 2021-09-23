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Mersin'de kahvehanede 'kadına yönelik şiddetle mücadele' anlatıldı Akdeniz Belediyesince aile içi şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen 'Biraz sohbet çokça farkındalık' projesi başladı

İHA

Mersin'de kahvehanede 'kadına yönelik şiddetle mücadele' anlatıldı Akdeniz Belediyesince aile içi şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen 'Biraz sohbet çokça farkındalık' projesi başladı

Akdeniz Belediyesince, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen 'Biraz sohbet, çokça farkındalık' projesi kapsamında, kahvehanedeki erkeklere sunum yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Danışma Merkezinin kurulmasıyla birlikte, ciddi bir toplumsal sorun haline gelen konulardan biri olan 'aile içi şiddet ve iletişim' konularında farkındalık oluşturmak amacıyla, “Biraz sohbet çokça farkındalık' projesi hayata geçirildi. Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ortaklığında, 'şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle bu konuda duyarlılığın arttırılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi amacıyla, kahvehanelerde erkeklere yönelik söyleşiler başlatıldı.
Şiddetin nedenleri, cezai sonuçları ve mağdurların hakları aktarıldı
Proje kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğünden polis memuru Zinnure Semra Çuhacı, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinden (ŞÖNİM) psikolog Gülçin Gök ile Akdeniz Belediyesi uzman psikoloğu Gülnihal Bilim tarafından, Şevket Sümer Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanedeki erkeklere çeşitli sunumlar yapıldı ve bilgiler aktarıldı. Sohbet havasında gerçekleşen buluşmada uzmanlar tarafından erkeklere, 'Aile içi etkili iletişim, ŞÖNİM hizmetleri, 6284 sayılı kanun, aile içi şiddet nedenleri ve sonuçları, şiddet mağdurlarının hakları, şiddetin tekrar edilmesi durumunda 6284 sayılı kanundaki cezai yaptırımlar’ konularında sunum ve aktarımlar gerçekleştirildi. Buluşmada söz alan erkekler, aile içi şiddet ve kadın hakları konularındaki fikirlerini dile getirdi.
“Biraz sohbet çokça farkındalık projesi” kapsamında düzenlenen kadına yönelik şiddete ilişkin toplumsal bilinç, farkındalık ve duyarlılığın arttırılması ile aile içi etkili iletişimin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleşecek bu tür buluşmalar, Akdeniz Belediyesine bağlı farklı mahallelerde devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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