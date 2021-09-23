Mersin'de beton mikseri, şarampole yuvarlandı; sürücü öldü

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Okan ÇALIŞKAN/ ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü Ayhan Okuyan, yaşamını yitirdi.

Kaza, ilçeye bağlı Darıpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan Okuyan'ın kullandığı 06 DTM 51 plakalı beton mikseri, Çamlıyayla-Tarsus yolu, Darıpınarı Mahallesi Korucak mevkisinde virajda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, sürücü Ayhan Okuyan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çamlıyayla jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Çamlıyayla Okan ÇALIŞKAN

2021-09-23 12:36:46



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