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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Barosu, kuş pazarındaki hak ihlalleri için harekete geçti

İHA

Mersin Barosu, kuş pazarındaki hak ihlalleri için harekete geçti

Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Mersin Kuş Pazarının hayvan hakları ihlali merkezi haline geldiğini ve bir an önce kapatılması gerektiğini savundu. Komisyon, pazarın kapatılması için idari adımlar atacaklarını bildirdi.
Hayvan Hakları Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Mersin Kuş Pazarındaki canlara eziyet edilmesine müsaade ettirilmeyeceği belirtilerek, "İlimizde, Mersin Kuş Pazarı ile ilgili olarak kamuoyuna bir takım görüntüler yansımış olup, ilgili görüntüler gerek Mersin Barosu gerekse Hayvan Hakları Komisyonu tarafından endişe verici bulunmuştur. Söz konusu kuş pazarında, hayvanların sıkışık ve üst üste bir şekilde kafeslere ya da karton kutulara tam anlamıyla 'istiflendiği', kimi hayvanların ayaklarından yahut kanatlarından sabit yerlere bağlandığı görülmüştür. Anlaşılmaktadır ki, Mersin Kuş Pazarı bir hayvan hakları ihlali merkezi haline gelmiştir. Buradaki canlara bu şekilde eziyet edilmesine müsaade edilmemesi gerekmektedir. Diğer yandan, bilimsel çalışmaların ekseriyeti göstermektedir ki, canlı hayvan pazarları Covid19 gibi birçok virüsün ana çıkış noktasıdır. Zira hayvanlarda bulunan virüslerin mutasyon geçirerek insanlara bulaştıkları ve birçok kez salgına sebep oldukları bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda Mersin Kuş Pazarı toplum sağlığını da tehdit etmektedir. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, mevcut kuş pazarının, birincil olarak hayvan haklarını ihlal, ikincil olarak ise toplum sağlığını tehdit etmesi sebepleriyle göreve çağırıyor, Mersin Kuş Pazarının kapatılması hususunda gerekli idari adımları atacağımızın bilgisini kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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