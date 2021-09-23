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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Belediyesi destek verdi, yerli pamuk hasadı yapıldı

İHA

Tarsus Belediyesi destek verdi, yerli pamuk hasadı yapıldı

Tarsus Belediyesinin, bereketli toprakları yeniden yerli ve milli pamukla buluşturmak için başlattığı projede ilk sonuçlar alınmaya başlandı. Tarsus Belediyesinin desteğiyle Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ziraat mühendisleri tarafından geliştirilen ve 60 dönümlük araziye ekilen 3 çeşit pamuk tohumu meyvelerini verdi ve ilk pamuk hasadı yapıldı.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile gerçekleştirilen protokol kapsamında 60 dönümlük alanda C 92, May 455 ve Ceykot 340 yerli ve mili pamuk çeşitleri Mahmutağa Mahallesinde Şükrü Özer adlı çiftçinin tarlasına nisan ayında ekilmişti. O tarlada pamuklar yetişti ve hasat törenle gerçekleştirildi.
Hasat töreninde konuşan Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat, “Umuyorum ki, pamuğumuz eski değerine kavuşur ve üretimi artarak devam eder. Başkanımızın özellikle yerli çeşitlerle ilgili yaptığı çalışmaları canı gönülden destekliyoruz, takip ediyoruz ve değer veriyoruz. Pamuğun yanında bugüne kadar enstitü müdürlüğüyle yaptığımız çalışmalarda 5 çeşidimizin hasadı yapıldı. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsüne bu anlamda teşekkür ediyoruz. Herkesin emeğine sağlık” dedi.
Çiftçi Yusuf Özer de “Mart, nisan aylarında pamuk ekimi denememizi yapmış olduk. Sonuçtan memnunuz. Şu anda hasadını yapacağız. Yardımcı olan arkadaşlara ve belediyemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Lif Bitkileri Şube Şefi Yüksek Ziraat Mühendisi Sedat Süllü ise “Tarsus Belediyemize, böyle bir projeyi başlatarak çiftçimizi çeşitlerimizle buluşturduğu için teşekkür ediyoruz. Üç tane çeşidimizi bu tarlada görmektesiniz. 36 tane çeşidimiz var, bunlardan iki tanesi renkli, 34 tanesi beyaz renkte, 14 tanesi firmalar tarafından çiftçimizle buluşturuluyor. Mevcutta görmüş olduğunuz tarladaki çeşitler yüksek potansiyelli çeşitler. Türkiye ekonomisine yaptığımız katkıdan dolayı oldukça mutluyuz” diye konuştu..
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Hacer Kocatürk de “Geliştirmiş olduğumuz yerli pamuk çeşitlerinin üreticilerle buluşmasına, onlara tanıtımında öncelikle belediyemize teşekkür ediyoruz. Şu andaki gördüğünüz tarladaki ürün potansiyelinin yüksek olduğunu görüyoruz. Pamukta ve pamuk ıslahı konusunda oldukça iyi çalışmalarımız var. Güneydoğu da dahil olmak üzere çeşitlerimiz bölgede yaygınlaşmaya başladı. Umarım bundan sonra çiftçilerimize daha çok bir arada olup onlarla daha iyi çalışmalar yürütebiliriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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