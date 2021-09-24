FETÖ'nün evlendirme-izdivaç sorumlularına operasyon: 9 gözaltı

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'evlendirmeizdivaç mesulü' olan kişilere yönelik Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltında alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcı kaydı bulunan, mahrem yapılanma içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ayrıca örgüt içerisinde 'evlendirmeizdivaç mesulü' olan ve örgütsel faaliyetlere katıldığı anlaşılan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 6'sı 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. Firari 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

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