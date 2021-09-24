3 ildeki FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' operasyonunda 3 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcı kaydı bulunan, 'mahrem yapılanma' içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ayrıca örgütte 'evlendirme izdivaç sorumlusu' olan şüphelilere yönelik Mersin merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez

2021-09-24 12:09:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.