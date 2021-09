Toroslar Belediyesi, Arpaçsakarlar’ın sokaklarını kilit parkeyle kapladı

– Toroslar Belediyesi, yol yapım çalışmaları kapsamında Arpaçsakarlar Mahallesinin sokaklarını kilit parke ile kapladı. Mahalledeki sokaklara 13 bin metrekare kilit parke taşı döşendi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gönül Bağı Projesiyle vatandaşların her an yanında olan belediye, Arpaçsakarlar Mahallesinde gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarıyla da mahalle sakinlerinden tam not aldı. Bugüne kadar 13 bin metrekare kilit parke taşı döşenen mahalledeki sokaklar yeni görünümüyle vatandaşları olduğu kadar esnafı da memnun etti. Mahalle sakinleri, yollarının daha güvenli olduğunu ve konforlu bir görünüme kavuştuğunu belirterek Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.



"Toroslarımızın geleceği için çalışıyoruz"

Başkan Yılmaz, üst yapı çalışmaları kapsamında plan ve program dahilinde 67 mahalleye eşit hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Yenilenen yolların Arpaçsakarlar Mahallesine hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Bir taraftan yeni yollar, yeni yatırımlar ortaya koyarken, bir taraftan da hemşehrilerimizin gönlüne ve kalbine dokunacak küçük dokunuşları ihmal etmiyoruz. Toroslarımızın geleceği için çalışıyoruz. İlçemiz genelinde kilit parke yol çalışmalarımızı hızlandırdık. Yoğun kış ayları gelmeden hemşehrilerimize rahat bir mevsim geçirme gayretindeyiz. Toroslarımızın her mahallesini daha güzel hale getirmek için var gücümüzle çalışıyor, yollarımızın standartlarını daha da geliştiriyoruz. Arpaçsakarlar Mahallemizde başlattığımız kilit parke taşı döşeme çalışmalarımız devam edecek" dedi.

