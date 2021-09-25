2 kardeş trafik kazasında yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kız kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu AdanaTarsus istikameti, Adana gişeleri yakınlarında özel bir firmaya ait sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 ACV 237 plakalı otobüs, önünde seyreden A.B.'nin kullandığı 27 U 8425 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır hasar gören aracın içinde bulunan sürücünün kızları S.B. ile B.N.B. araç içinde sıkıştı. İki kız kardeş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkartıldı. Her iki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi..

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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