Usta yazarlar ile geleceğin yazarları buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Dilimiz Bizim Birliğimiz’ sloganıyla Türk Dil Bayramı’nın 89. yıl dönümü kapsamında geleceğin yazarları ve Mersinli yazarlar buluşmasını gerçekleştirdi. Etkinlikte, şiir işliği ve öykü işliği yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde Akdeniz Sanat Oluşumu, İçel Sanat Kulübü ve Mersin Sanat, Edebiyat Derneği destekleri ile yapılan Türk Dil Bayramı etkinliği kapsamında İçel Sanat Kulübü’nde yapılan ilk buluşmada şiir işliği ve öykü işliğiyle geleceğin yazarlarına ışık tutuldu. Öykü İşliğini Mersin Üniversitesi emekli öğretim üyesi, şair ve yazar Orhan Özdemir, yazar Turan Ali Çağlar ve Mersin Sanat, Edebiyat Derneği Başkanı fotoğrafçı ve yazar Erkan Özaydın yürütürken, şiir İşliğini Mersin’e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) üyesi gazeteci ve şair Baha Sadık Akıner ile öğretmen ve şair Kemal Uslu üstlendi. Öykü İşliğinde öykü dili ve öykü yazma teknikleri hakkında bilgiler verildi. Yazma eylemini sağlayan dürtünün ne olduğu üzerinden yapılan sohbet sonrasında gençlere türkü dinletildi. Gençlere, kendilerine dinletilen türkünün üzerlerinde bıraktığı etki sorularak, hissedilen duygular üzerine konuşuldu.

Şiir işliğinde şiirin ne olduğu üzerinde durularak çeşitli yazarların şiir tanımlamalarına değinildi. Verilen bilgiler ışığında geleceğin yazarları şiir yazma denemesi de yaptı.



“Türkçemize sahip çıkmamız gerekiyor”

MEDEKA üyesi Baha Sadık Akıner, son zamanlarda dilin doğru kullanılmadığına dikkat çekerek, gerçekleştirdikleri işliklerde dilin doğru kullanımına da değindiklerini ifade etti. Akıner, “Biz yazar ve şairler Türkçemiz konusunda çok hassasız. Türkçemize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle son dönemlerde hem yaşadığımız coğrafyada hem dünyada gittikçe bozulan dil durumu var. Biz yazar ve şairler Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ‘Türkçe benim ses bayrağımdır’ sözünü ilke edinmişiz” dedi.

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