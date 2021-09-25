Mersin'de baldız ve eniştenin tedavisi sürüyor Mersin'de dün gece yaşayan olayda psikolojik sorunları olan şahıs, karısı ve baldızını vurup intihar girişiminde bulundu

Mersin’in Silifke ilçesinde dün gece yaşanan olayda eşini öldürüp baldızını ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan şahsın, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Olay, Silifke’nin Pazarkaşı Mahallesi 363 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli geçimsizlikten dolayı Özkan K. ile eşi Fatma K. ocak ayında ayrılarak mahkemelik oldu. Eşinden ayrılan Fatma K., ablası Özge K.’nin evine taşındı. Çiftin 13 Ekim'de mahkemesinin görülmesi beklenirken koca Özkan K., baldızının evine giderek tabanca ile eşini ve baldızını vurduktan sonra aynı silahla kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevreden silah sesini duyan vatandaşların olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma K.’yi kurtaramazken, baldız Özge K. ve koca Özkan K. ağır yaralı olarak Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Baldız Özge K. ile eniştesi Özkan K.'nın yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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