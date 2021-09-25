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Akdeniz’de çocuklara yönelik ‘Sıfır Atık’ temalı resim yarışması düzenlenecek

İHA

Akdeniz’de çocuklara yönelik ‘Sıfır Atık’ temalı resim yarışması düzenlenecek

– Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde, Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe sınırları içerisindeki ortaokullarda temizlik bilincinin oluşturulması, çevre temizliğinin önemi ve geri dönüşüm temalı ödüllü resim yarışması düzenlenecek.
Akdeniz Belediyesi, ilçede yaşayan çocukların hayal güçlerine katkı sunmak, evrene, doğaya ve atıklara olan perspektiflerini sanatla bütünleştirip görsel olarak ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile önemli bir projeye imza atarak, ortaokullar arası resim yarışması düzenliyor.

Her okul en fazla 4 eserle katılabiliyor
Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek resim yarışmasına ilçe sınırları içerisinde eğitim gören ortaokul öğrencileri katılabilecek. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, resimlerin 35x50 ebadında resim kağıdına serbest teknikle yapılabileceği bildirildi. Her okulun kendi seçimini yaparak en fazla 4 eserle her öğrencinin ise bir eserle katılabileceği yarışmaya dahil edilen resmin arkasına, sol alt köşeye, yarışmacı öğrenci ile ilgili bilgilerin yazılmasının önemine vurgu yapıldı.

Son katılım tarihi 8 Ekim
Öte yandan, resimlerin zarar görmemesi için iki mukavva arasına konularak gönderilmesi gerektiğinin altı çizilen yarışma şartnamesinde, mukavvanın üzerine katılan öğrencilerin adı soyadı, eğitim gördüğü okulun adı ve katıldığı kategorinin de yazılması gerekiyor. Yarışmaya katılacak eserler 8 Ekim mesai bitimine kadar Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilebilecek.

İlk 3 eser sahibine tablet hediye edilecek
Açıklamada ayrıca, 1115 Ekim tarihleri arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulacak olan bir komisyonla başarılı bulunan ilk 20 resmin belirleneceği ve beraberinde en iyi ilk üç eser sahibine de tablet bilgisayar hediye edileceği belirtildi. Sonraki 17 resme ise sürpriz hediyelerin verileceği bildirilirken, yarışma sonuçlarının 15 Ekim tarihinde açıklanacağı aktarıldı.

"Büyüklere ilham kaynağı olacaklar"
Çocukların hayallerinin bir ülkenin geleceğini inşa edecek en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Yavrularımızın nasıl bir çevre beklentisi içinde oldukları, dünyaya nasıl baktıkları oldukça önemlidir. Bizler de Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile çocuklarda temiz bir çevre bilinci oluşturmak, geri dönüşümün önemine değinmek, daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya oluşumuna katkı sunmak amacıyla 'Akdeniz‘de Sıfır Atık' temalı bu resim yarışmasını düzenlemeye karar verdik. Evlatlarımızın bakış açılarını sanatla bütünleştirmek de bizleri fazlasıyla heyecanlandırıyor. Çevreyi resme yansıtarak büyüklere ilham kaynağı olacaklarından hiçbir şüphemiz yok. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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