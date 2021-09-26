Seçer: "Önümüzdeki meclis toplantısına 2022'nin bütçesini getireceğiz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Metro projesi kente muazzam önem ve değer katacak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclisten borçlanma alamadıklarını hatırlatarak, bir sonraki meclis toplantısına 2022 yılının bütçesini getireceklerini söyledi. Seçer, metro projesinin ise Mersin’i marka kent haline getireceğini savundu.

Seçer, katıldığı bir televizyon programında, yaptıkları çalışmalar ve yeni projelere ilişkin bilgiler verdi. Mersin’de gerçekleştirilen kültürsanat etkinliklerine değinen Seçer, 3 Ekim’de Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla Rus Kızılordu Korosunun ve Haluk Levent’in sahne alacağını aktardı. Seçer, “Bu tip etkinlikleri destekleme nedenimiz bu kent mozaiğini, bu farklı kültürleri, farklı meşrepleri bir arada yaşatmak, bir araya getirmek” dedi.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarihin en önemli belediye yatırımını yapıyor”

Metro projesi ile ilgili de bilgiler veren Seçer, “Şimdi metro için 1 milyar lira civarında bir bono ihracı için meclisten borçlanma yetkisi aldık. Tarihin en önemli belediye yatırımını yapıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi. 13.4 kilometre yeraltı raylı sistem ya da metro da diyebiliriz, kente muazzam önem ve değer katacak, marka kent haline getirecek bir proje. Şimdi bunun da Hazineden onayı, daha önce yatırım programına alınması için bir süre geçti. Bunlar ayrı bir şey ve bekliyoruz. Ama zaman kaybediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki mecliste 2022 yılının bütçesini getireceğiz”

“Borçlanma yetkisini belediye başkanına vermiyorlar mı?” sorusunu yanıtlayan Başkan Seçer, “Vermiyorlar, alamıyoruz ya da meclisten böyle bir karar çıkartamıyorum. Ben tamamen politik olduğunu düşünüyorum. Hukuki olarak biz yargıya da götürdük. Geçtiğimiz yıl da alamamıştık” diye konuştu. Seçer, IBRD kredisiyle alacakları otobüsler için de, “Cumhurbaşkanı imzaladı. Şimdi Hazine imzalayacak, Strateji Daire Başkanlığında inceleniyor. Süre kaybediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Bir sonraki meclis toplantısında 2022 yılının bütçesini getireceklerini ve tartışacaklarını kaydeden Seçer, şöyle devam etti; "Diyeceğiz ki, ‘3 milyar 650 milyon lira 2022 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesinin bütçesi. Gider kalemimiz bunlar, gelir kalemimiz bunlar’. Hepsini yazacağız. Şuraya bunu harcayacağız, personel giderimiz bu, yatırımlarımız bunlar. Bunlar da gelir kalemlerimiz. Maliyeden, İller Bankasından, öz gelirlerimiz. Diyeceğiz ki, ‘3 milyar 250 milyon lira gelir var, 3 milyar 650 milyon lira da gider var. Arada bütçe denkliği için 400 milyon var. Onu da borçlanma kalemine alacağız. Bu bütçeyi kabul ediyor musun meclis? Kabul edenler, etmeyenler’. ‘Ediyoruz’. Sonra 1 yıl geçiyor. 2022'ye geliyoruz. Diyoruz ki, ‘Biz bu borcu kullanmak istiyoruz’. ‘Hayır, kullanamazsın’ diyor. Şimdi sıkıntı burada. Bunlar hukuki değil. Bunlar tamamen siyasi tavırlar.”

Başkan Seçer hayata geçirdikleri sosyal projeleri anlattı

Başkan Seçer, Mahalle Mutfaklarından Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerine, İlk Çantam projesinden toptancı hali içerisinde açtıkları kreşe kadar birçok alanda hayata geçirdikleri sosyal projeleri de anlattı. Sosyal belediyeciliği tüm il geneline yaydıklarının altını çizen Seçer, “Sosyal politikalar bizim Mersin için çok önemli bir alan, çok da etkin çalışılması gereken bir alan” dedi.

Spor konusunda yetenekli olan kız çocuklarının eğitildiği Kır Çiçekleri Projesini detaylı olarak anlatan Seçer, “Kır Çiçekleri de aslında eğitimde fırsat eşitliği. Hani dağın başında bir nadide, endemik bitki. Gidip onu keşfetmezseniz, göz önüne getirmezseniz kimse onun muazzam, nadide bir bitki olduğunu bilmez. Biz Torosların eteklerinden, ovalarından o Kır Çiçeklerini, o endemik bitkileri, nadide bitkileri bir şekilde keşfediyoruz” ifadelerini kullandı. Gelecek yıl kapasitelerini 2 katına çıkaracaklarını anlatan Seçer, “Mersinli dünya şampiyonu kızımızı oradan yetiştirebilirsek; inşallah bunu görebiliriz umut ediyorum, bu bizim için de çok büyük bir değer” diye konuştu.

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