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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gültak: "Gündoğdu esnafının sesine kulak verilmeli"

İHA

Gültak: "Gündoğdu esnafının sesine kulak verilmeli"

Akdeniz Belediye Başkan Mustafa Gültak, Gündoğdu Mahallesi'ndeki esnafları ziyaretinde alt yapı konusunda yoğun şikayet aldıklarını belirterek, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratlarına, bir an önce esnafın dertlerinin dinlenerek harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
Gültak, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Emin Genç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Göverçile, ilçe teşkilatı, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Gündoğdu Mahallesi esnafını ziyaret etti. Esnafın talep, öneri ve şikayetlerini dinleyen Gültak, ivedilikle hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, çözüm noktasında bürokratları ile görüşmeler yaptı.
Esnafları ziyareti sonrasında açıklama yapan Gültak, bir dönem bu bölgede asfalt sıkıntısı yaşandığını söyleyerek, "Biz gelip gündem ettik. Özellikle esnaf kardeşlerimiz ısrarla 'asfalt' dediler. Çok şükür asfalt döküldü ama özellikle ana caddede aşırı yağmura da gerek yok az yağmur yağdığında dahi durum kötü oluyor. Ben 4 hafta önce buradaydım. Gerekli bürokratları aradım. Kendilerine konum da attım. Esnafın yoğun şikayeti var dedim. Yağmur yağdığında esnafın dükkanına 6070 santimetre su giriyor. Tüm mobilyaları şişiyor. Elektrikli malzemeleri patlıyor" dedi.
"Özellikle kanalın olduğu bölgede esnaf ziyaret edilmeli"
Başkan Gültak, "MESKİ bürokratlarına ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına sesleniyorum. Özellikle kanalın olduğu bölgede esnaf ziyaret edilmelidir. Buradaki dertlerin dinlenmesi gerekmektedir. Buranın alt yapısı hızlı bir şekilde elden geçmelidir. Asfaltın belki de yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Teknik elemanların bunları görmesi lazım. Aksi taktirde bu kış buradaki dükkanlar aşırı derecede bu sulardan etkilenip zarara uğrayabilir" diye konuştu.
"Vatandaşımızla iç içeyiz"
Haftanın 4 ila 5 günü mahallelerde olduğunun altını çizen Başkan Gültak; "Vatandaşımızla iç içeyiz. Bürokratlarımın çoğu bizimle beraber, yanımızdalar. Bizi ilgilendiren konuları tek tek not alıp hızlı bir şekilde ilgilenmeye çalışıyoruz. Bizimle ilgili olmayan konuları mecliste gündeme getiriyoruz. Gündeme geldiği zaman biraz can sıkıntısı oluyor ama biz ne yapalım?" ifadelerini kullandı.
"Trafik konusunda yerinde inceleme yapılacaktır"
Bölgede meydana gelen trafik sorunu hususunda da açıklama yapan Gültak; "Esnafımızın bu konuda da talepleri oldu. Hızlı bir şekilde trafik şube müdürümüzü aradım. Yerinde incelemelerin kısa sürede yapılacağı bilgisini verebilirim. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) de bu konuyu getirecekler. Çünkü bir sıra park olduğu zaman sıkıntı olabiliyor. Umarım UKOME de bu caddenin daha kullanılabilir bir hal alması için levha sayısının artırılmasını sağlar" dedi.
"Bilim Merkezini 2022'nin ilk çeyreğinde açmayı planlıyoruz"
Gündoğdu Mahallesi'nde hayata geçmesi planlanan Bilim Merkezi ile ilgili de açıklamada bulunan Gültak; "Daha önce Akdeniz Kaymakamlığının kullandığı binayı görüşmeler sonrasında bilim merkezimiz için uygun hale getirdik. Şu anda bilim merkezinin iç dizaynı yapılıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber hareket ediyoruz. Çocuklarımızın doğal hayatta da karşılarına çıkabilecek her şey ile ilgili bir bilim merkezi kurma hedefindeyiz. Mersin'de tek olacak şekilde 2022 yılının ilk çeyreğinde açmayı düşünüyoruz. Gündoğdu'ya, Akdeniz'e ve kentimize hayırlı uğurlu olur inşallah" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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