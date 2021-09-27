Mersin'de 'Evimiz Atölye' projesi büyüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ‘elde var yetenek, evde var ekmek’ sloganıyla yürütülen 'Evimiz Atölye' projesinin büyüyerek devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğünün Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliği içerisinde ‘elde var yetenek, evde var ekmek’ sloganıyla yürüttüğü 'Evimiz Atölye' projesinin üçüncü durağı Tarsus’a bağlı Yeşil Mahalle oldu.

Proje, Mevlana ve Turgutreis mahallelerinden başlamıştı

Evde gizli kalmış kadın iş gücünü ortaya çıkartıp ekonomik değere dönüştürmeyi amaçlayan proje, ilk olarak Toroslar ilçesine bağlı Mevlana ile Akdeniz ilçesine bağlı Turgutreis mahallelerinden başlamıştı. İki pilot bölgede Büyükşehir Belediyesinin gönüllüleri tarafından eğitim alan kadınlar, yine belediyenin sağladığı malzemelerle çoraptan oyuncak üretimine başlamıştı. Büyükşehir tarafından alınan oyuncaklar kentteki çocuklara hediye edilirken, kadınlara da ekonomik kazanç sağlandı.

“Evlerde oturan gizli bir kadın iş gücü olduğunun farkındayız”

Projenin üçüncü noktası olan Tarsus’a bağlı Yeşil Mahalle’de kurulan üretim stantlarında da kadınlar bir araya gelerek üretimlere başladı. Kadınları, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ziyaret etti.

Projeden bahseden Meral Seçer, “Genelde bağı, bahçesi olan kadınlarımız var, yine bir şeyler üretebiliyorlar, satabiliyorlar. Öğretmen, hemşire gibi meslek sahibi olan kadınlarımız var. Bunun yanında evlerde oturan gizli bir kadın iş gücü olduğunun da farkındayız. Çünkü kadınlarımız gerçekten çok emektar, çok becerikli. Hem çocuğuna bakıyor, aile düzenini sağlıyor hem de büyüklerine bakıyor, birçok sorumluluğu bir arada taşıyor ve oldukça becerikliler. Evde kadın gizli iş gücünün ortaya çıkarılmasını nasıl sağlayabiliriz diye düşündüğümüzde bunu ilgili birimler ve Başkanımızla da paylaştık” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de bazı organizasyonlarda çocuklara hediye ettiği oyuncakların bir kısmını kadınların üretmesini istemesi üzerine projenin ilk üretimlerine başladıklarını kaydeden Meral Seçer, “Böylelikle sizlere ek bir gelir elde etme imkanı sağlanmış oldu. Gönüllü hocalarımızla çoraptan oyuncak projesiyle başladık. Bundan sonra farklı fikirler de ortaya çıkabilir. İşte tam da bu farklı fikirler noktasında sizlerle karşılıklı yapacağımız görüş alışverişleri bize kılavuz olacak” ifadelerini kullandı.

“Fikirleri kaydediyoruz, projelerde kullanmaya çalışıyoruz”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasaoğlu Dokucu, bir arada yeni fikirlerin de doğabileceğini belirterek, “Evimiz Atölye çalışmaları kapsamında veya bölgenizde yapılması gereken çalışmalarla ilgili bize fikir vermek isterseniz, arkadaşlar hepsini not edecekler. Biz bu tip toplantılarda fikirleri kaydediyoruz, yıl boyunca yapacağımız projelerde kullanmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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