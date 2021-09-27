Oyun Koleji, tedavi gören çocuklara boya kalemi hediye etti

Mersin’de eğitim sektöründe faaliyetlerini sürdüren Oyun Koleji, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara boya kalemi hediye ederek kaliteli vakit geçirmeleri için katkıda bulundu.

Bünyesinde kurulan Game Clup ile sosyal sorumluluk projelerine büyük ölçüde önem veren kolej yöneticileri, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Arife Ünüvar ve Başhekim Yardımcısı Tolga Akbıyık ile bir araya gelerek, çocukların kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla boya kalemleri hediye etti. Kolej kurucuları Ufuk Akbıyık ve Senem Doğan tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi için teşekkürlerini sunan Ünüvar, okul kurucuları ile bir sonraki proje için istişarelerde bulundu.

Sosyal sorumluluk alanında büyük işlere imza atacaklarının söyleyen Ufuk Akbıyık, "Oyun Koleji çatısı altında Mersin’deki çocuklu ailelerin üye olabileceği Game Clup adından bir kulüp oluşturduk. Bu kulübe Mersin’deki tüm çocuklu aileler üye olabilirler. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptığımız bu proje ile startı verdik. Bundan sonraki projelerimizle büyük bir aile olma yolunda ilerleyeceğiz” dedi.

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