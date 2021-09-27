Mersin'de Türk Dil Bayramı kutlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin, 'dilimiz bizim birliğimiz' sloganıyla düzenlediği etkinliklerle 89. Türk Dil Bayramı kutlandı.

İçel Sanat Kulübü’nde gerçekleştirilen işliklerle başlayan Türk Dil Bayramı etkinlikleri, ikinci gününde açık oturumlarla devam etti. Yapılan etkinliklerde, dilin gelişimi ve önemi, dil ve bilim arasındaki ilişki, dil ve kültürel aktarım, Türkçe kelimelerin türetilmesinin tarihçesi anlatılırken, genç kuşaklara ana dil bilincinin aşılanması amaçlandı.

89. Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mersin Türkçe Günleri programı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, İçel Sanat Kulübü Başkanı Mecit Baskın, Mersin Sanat, Edebiyat Derneği Başkanı Erkan Özaydın, Akdeniz Sanat Oluşumu Dönem Sözcüsü Fatma Saadet Bilir ve Dil Derneği Temsilcisi Hidayet Karakuş'un katılımıyla yapıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Mersin’de 'Dil Bayramı’nın ilk kez kutlandığını ve her yıl kutlayacaklarını ifade etti. Özdülger, “1932’de kurulan Türk Dil Kurumu’nun hemen ardından eylül ayında gerçekleşen ilk 'Dil Kurultayı' ile 26 Eylül Dil Bayramı olarak belirlendi. Ulu Önder Atatürk’ümüz bize ‘dilini korumayan bir millet var olamaz’ dediği için gerçekten güzel Türkçemizi güzel kullanabilmek ve onu yaşatabilmek bizim elbette görevimiz. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın dediği gibi ‘dilim benim bayrağımdır’. Türkçemizi yaşatmak adına bu etkinlikler bizim için çok değerli" dedi.

Dil sevgisini pekiştiren oturumlar yapıldı

2 oturumda gerçekleştirilen programın ilk oturumunda 'Türkçenin bağımsızlık savaşı' konusu işlendi. Ferhat İşlek’in yönlendiriciliğini yaptığı oturumda, şair ve yazar Hidayet Karakuş ve araştırmacı yazar Erdal Sevinçli konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda Türk Dil Kurumu’nun kuruluşu, dil devrimi, dil devrimi sonrasında unutulan kelimeler, dil ve bilim, dil ve bağımsızlık, dil ve kültür konuları üzerine bilgiler verildi.

Ali Bilir’in yönlendiriciliğinde gerçekleşen, 'Dilimiz Kimliğimiz' konulu ikinci oturumda ise yazar ve ressam Doktor Gülseren Engin konuşma yaptı. 'Tatlı dil' başlığı ile düzenlenen kapanış etkinliğinin yönlendiriciliği şair ve yazar Orhan Özdemir tarafından yapıldı. Etkinliğe katılan halk ozanları da sazları ve sözleriyle etkinliği süsledi. 'Tatlı dil' oturumunu, Aşık Başare lakabıyla tanınan ozan Mehmet Doğan bağlamasıyla renklendirdi. Tamer Açıkalın, Aşık Cuma Ali Efe, Ramazan Esmer, Büşra Akdoğan ve Sinan Sain deyişleriyle etkinliğe renk kattı.

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