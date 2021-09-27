Tefecilikten elde ettikleri parayı altına yatırmışlar



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları iddia edilen 17 kişi yakalandı. Şüphelilerin tefecilikten elde ettikleri parayı ziynet eşyasına çevirdiği ortaya çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tespit edilen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi, 17 şüpheli yakalandı. 70'ten fazla kişiyi mağdur ettiği ileri sürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, çok sayıda fişek, başkasına ait 9 senet ile 5 çek, sözleşmeler, 5 alacak-vereceklilerin listesinin olduğu ajanda, suçtan elde edilen 50 bin lira ile suçtan elde edilen paralarla alınan 5 bilezik, 3 yüzük, 4 bilezik ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-09-27 14:29:31



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