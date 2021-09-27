Jiletli yankesici tutuklandı

Mersin'de parklarda dinlenmek için uyuyan 2 vatandaşın ceplerini jiletle keserek, cep telefonlarını ve paralarını alan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliğine müracaat eden 2 müşteki, dinlenmek için parkta yattıkları sırada ceplerinin jiletle kesilerek, üstlerinde olan cep telefonu ve paraların çalındığını söyledi. Bunun üzerine müştekilerin yattığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 olayı da benzer suçlardan suç kaydı bulunan M.K.'nın yaptığını tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için operasyon yapan ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.