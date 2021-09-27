Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, TEKNOFEST'den 4 ödülle döndü

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü , 58 proje ve takım ile katıldığı TEKNOFEST 2021'den 4 ödülle dönerek, büyük bir başarı imza attı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021, 'Milli Teknoloji Hamlesi' sloganıyla İstanbul'da 2126 Eylül 2021 tarihleri arasında büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşti. İstanbul’da yapılan TEKNOFEST yarışmalarına Mersin’den 58 takım finalist olarak katıldı. 13 bin yarışmacının katıldığı büyük festivalden Mersin, 4 ödülle döndü.

Festival sonunda ise ödüller sahiplerini buldu. Gifted Coder Mersin Deep Impact Gifted Coder Takımı insansız su altı sistemleri lise kategorisinde 2. oldu. Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İHL öğrencileri Teknogirls takımı 3. oldu. Abdülkadir Perşembe Vakfı MTAL okulu öğrencileri 'duyarlı genç takımı çevre ve enerji teknolojileri lise kategorisinde 3.oldu ve Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi Lise öğrencileri kutup araştırma projeleri lise kategorisinde 3. olarak Mersin'i gururlandırdı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "2020’de 7 finalist takımdan 2021’de 58 finalist takıma yükselen Mersinimiz 4 ödülle de başarısını taçlandırdı. Milli teknoloji hamlesinin mimarları öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

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