Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) ile Akdeniz Belediyesinin işbirliğinde, ilçeye bir ‘Kadın Konuk Evi’ kazandırılıyor. Güvenli, korunaklı ve etrafında geniş bir alanın yer alacağı konuk evinde, dileyen kadınlar çocukları ile bir araya gelebilecek, isteyenler ise hobi bahçelerinde vakit geçirebilecek.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, alanında uzman personelin yönlendirmesiyle hizmet verecek olan ‘Kadın ve Aile Danışmanlığı Merkezi’ni açan Akdeniz Belediyesi, kadınlara yönelik projelerine bir yenisini daha ekliyor. Türkiye'nin en büyük limanlarından olan, kent ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş., şimdi de Akdeniz Belediyesi ile birlikte ilçeye bir kadın konuk evi kazandırıyor.



“Kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesinde yaşayan dezavantajlı durumdaki kadınlara yönelik her türlü projeye destek vermeye, Akdenizli kadınlar için pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Hayatın her alanında şiddete karşı sıfır tolerans ile mücadele edilmesi gerektiğini belirten ve kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğinin altını çizen Başkan Gültak, “Akdeniz Belediyemiz ile Mersin Uluslararası Limanı işbirliğinde ilçemize kazandırılacak olan Kadın Konuk Evi sayesinde fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kalan kadınlar yalnız kalmayacak. Kadınlar; güvenli ve korunaklı bu evde psikolojik destek alabilecek ve hayata yeniden tutunabilecekler” dedi.



Kadınlar çocukları ile bir araya gelebilecek, hobi bahçeleri açılacak

Gültak, etrafında geniş bir alanın yer alacağı kompleks yapıya sahip konuk evinde hobi bahçeleri de açılacağını, ayrıca kadınların, çocukları ile bir araya gelip vakit geçirebilecekleri mekanlar olacağını da belirterek, “Mersin Su Sporları ve Yaşam Merkezi Projesi, Viyana'dan Mersin'e Sanat Köprüsü Projesi gibi çeşitli projelerde başrol oynayan, Eğitime Yüzde Yüz Destek Projesi ile Mersin Uluslararası Müzik Festivali gibi sosyal, kültürel ve sanatsal sorumluluk projelerine destek veren MIP'e, Akdeniz ilçemize bu önemli binayı kazandıracağı için teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

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