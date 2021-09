Sokak ortasında eski eşini vurdu, "öldürme kastım yoktu" dedi

Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın ilk duruşması görüldü. Sanık Şerif A., çocuğunun montunu vermek için eski eşinin yanına gittiğini iddia ederek, "Bana hakaretlerde bulundu ben de o an ne yaptığımı bilmiyordum yanımdaki tabancayla ayaklarına doğru ateş ettim. Öldürme kastım yoktu, pişmanım" dedi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şerif A., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Saldırıda yaralanan müştekinin eski karısı Derya D.'nin tekerlekli sandalye ile geldiği duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada konuşan Şerif A., cezaevinden tahliye olduktan sonra müştekinin, avukatı aracılığıyla boşanmak istediğini ilettiğini vurgulayarak, "Ayrı yaşadığımız süreçte çocukların montu bende kalmıştı. Hem onları vermek hem de son bir kez konuşmak için arkadaşımın kiraladığı araçla yanına gittim. Araca binmesini istediğimde bağırmaya başladı. Bana hakaretlerde bulundu ben de o an ne yaptığımı bilmiyordum yanımdaki tabancayla ayaklarına doğru ateş ettim. Öldürme kastım yoktu, pişmanım" diye konuştu.



"Ben yerdeyken üst üste ateş etti"

Derya D. ise sanığın boşanma sürecindeki tehdit mesajları nedeniyle 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığının altını çizerek, "Benle görüşeceği doğru değil, geleceğinden haberim bile yoktu. İşe giderken aniden araçla yolumu kesti. Araçtan direkt silahla indi ve otomobile binmemi istedi. Karşı çıktığım sırada yere düştüm. Ben yerdeyken üst üste ateş etti. O an hiç konuşamadım bile. Yanında çocukların montu da yoktu çünkü görüşmek istemiyordum. Tekrar arabaya bindi, beni ezeceğini düşündüm. Hamileyken bile şiddetine uğradım, şimdi de sakat bıraktı" şeklinde konuştu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.



Olayın geçmişi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde 29 Aralık 2020'de Derya D., sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Derya D., Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, olay sonrası Adana'da yakalanan zanlı Şerif A. tutuklanmıştı. Şerif A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

