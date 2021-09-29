Hipofiz tümörü olan kadın başarılı bir ameliyatla tedavi edildi

Mersin’de baş ağrıları ve adet düzensizlikleri nedeniyle hastaneye başvuran kadında iyi huylu hipofiz tümörü tespit edildi. 41 yaşındaki Hamde Alahmad, kafatası açılmadan burundan girilerek yapılan ve yaklaşık 3 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu.

VM Medical Park Mersin Hastanesi’nde adet düzensizlikleri ve baş ağrıları nedeniyle yapılan tetkiklerde hipofiz bezi yerleşimli yaklaşık 2 santimetre boyutlu adenom (iyi huylu hipofiz tümörü) tespit edilen 41 yaşındaki Hamde Alahmad, başarılı bir ameliyat ile tedavi edildi. Kafatası kemiği açılmadan burundan endoskop ve nöronavigasyon gibi yüksek teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen ameliyatı, hastane dışından Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Hayrettin Cengiz Alpay, VM Medical Park Mersin Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Aykut Bozan ve Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bora Gürer ile Op. Dr. Ramazan Fesli başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.



“Görme kayıplarına ve baş ağrılarına neden olabilir”

Hipofiz adenomu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bora Gürer, hipofiz adenomunun hipofiz bezi dokusunun anormal büyümesi nedeniyle gelişen iyi huylu kitleler olduğunu söyledi. Geliştikleri hücreye bağlı olarak birden farklı türde hipofiz adenomu olduğunu belirten Prof. Dr. Gürer, “Hipofiz adenomları, farklı şekillerde problemlere neden olurlar. Fazla miktarda hormon salgılayarak beyin komşuluğunda bulunan önemli yapılara bası yapabilir, özellikle göz sinirine bası yaparak görme problemlerine neden olabilirler. Hipofiz bezinde hormon üreten normal hücrelere de bası yaparak, yetersiz hormon üretimine neden olabilirler” dedi.

Hipofiz adenomuna bağlı bulguların, adenomun boyutuna ve hangi tip hormon salgıladığına göre değişiklik gösterebildiğini dile getiren Prof. Dr. Gürer, küçük boyutlardaki adenomların herhangi bir bulguya neden olmadığını, başka nedenlerle çekilen MR gibi beyin görüntülemelerinde tesadüfen tespit edilebildiklerini kaydetti. Gürer, “Hormon salgılayan adenomlar, köken aldıkları hücre grubuna ve salgıladıkları hormonun tipine göre farklı bulgulara neden olurlar. Adet düzensizliği, adetten kesilme, memeden süt gelmesi, el, ayak, çene, burun gibi vücut bölümlerinde anormal büyüme, kilo alma, kontrol altına alınamayan tansiyon, kemik erimesi, titreme, aşırı gerginlik, sıcak toleransının olamaması gibi aşırı tiroit hormonu salgılanmasına bağlı bulgular ortaya çıkabilir. Hormon salgılamasa bile çok büyük boyutlara gelen hipofiz adenomları, komşu olduğu dokulara bası yaparak görme kayıplarına ve baş ağrılarına neden olabilir” diye konuştu.



“Hastamızda başarılı bir cerrahi işlem gerçekleştirdik”

Çok küçük boyutlarda tesadüfen tespit edilmiş, herhangi bir bulguya ve anormal hormon salgılanmasına neden olmayan adenomların tedavi edilmediğini vurgulayan Prof. Dr. Gürer, “Ancak çeşitli aralıklarla bu adenomların büyüyüp büyümediği takip edilmelidir. Nasıl bir tedavi uygulanacağı adenomun boyutuna, salgıladığı hormonun çeşidine ve neden olduğu bulgulara göre değişir. Bunlara ilaç tedavileri, radyasyon tedavisi ve cerrahi tedaviler uygulanabilmektedir. Bu hastamızda da 3 saat süren başarılı bir cerrahi işlem gerçekleştirilmiş olup, tekrar eski sağlığına kavuşturulmuştur. Tedavi sonrası belirli aralıklarla adenomun takip ve yeniden büyüyüp büyümediği kontrol edilecek” ifadelerini kullandı.

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