Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ne talep artıyor

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) yönetimi, tüm üyeleri için MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi’nden 200 dönüm yer talebinde bulundu.

Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte OSB'yi ziyaret ederek, MTOSB Başkanı Başkan Sabri Tekli'den bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

MTOSB'de yapılan yenilikleri yakından takip ettiklerini belirten İzol, "OSB her geçen gün gücüne güç katan, Mersin'e birçok değer kazandıran ve ekonomiye can veren bir kurum. Son yıllarda yapılan yatırımlar çerçevesinde Türkiye'de parmakla gösterilecek bir yapıya kavuşan MTOSB, adeta Mersin’in ticaret merkezi haline geldi. Biz de dernek olarak üyelerimizin bu güçlü yapı içerisinde yer almalarını ve üreterek ülke ekonomilerine destek olmalarını istiyoruz. Bu anlamda da MTOSB’den üyelerimizin kullanımı için 200 dönümlük bir yer talep ediyoruz" dedi.

Mersin'de sektörünün zirvesinde olan isimlerden oluşan üye kadrosuyla güçlü bir konumda olan derneğin her zaman destekçisi olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyen MTOSB Başkanı Sabri Tekli ise "Bu anlamda bugün yapılan arsa talebini en kısa sürede yönetim kurulumuz ile değerlendireceğiz. MTOSB 4. Bölgenin yapımı konusunda çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Hemen ardından 5 ve 6. bölgenin yapımı için çalışmalara başlayacağız. Bölgemizde üretime geçmek için yapılan bu başvurular bizleri motive ediyor. Mersin’e yeni sanayi alanları kazandırabilmek adına çalışmalarımıza hız kazandırdık" ifadelerini kullandı.

Mersin GİAD ekibi daha sonra MTOSB içerisinde faaliyetlerini sürdüren Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.