Mersin'de eski üniversitesi hastanesi öğrenciler için misafirhane oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de eski üniversitesi hastanesi öğrenciler için misafirhane oluyor

İHA

Mersin'de eski üniversitesi hastanesi öğrenciler için misafirhane oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, eski tıp fakültesi hastanesinin üniversite öğrencilerinin konaklayabileceği misafirhaneye dönüştürüleceği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde bulunan bina, 2 bin 172 metrekarelik alana sahip misafirhane ve 120 yatak kapasitesine sahip olacak. 3 ve 4’er kişilik odaların yer alacağı misafirhanede, özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun olacak şekilde birer kişilik 5 engelsiz oda da bulunacak. Sosyal Hizmetler Dairesinin sorumluluğunda olacak misafirhanenin 2022 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.
Dönüşüm çalışmaları süratle devam ediyor
Merkezde bulunan ve eskiden tıp fakültesi hastanesi olarak kullanılan binayı dönüştürmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, ilk olarak iç duvarları yıkarak yeni pencere yerleri açtı. Misafirhane planına göre yeni duvarlar örülen binaya elektrik boruları ve yangın borularını da döşeyen ekipler, ısı yalıtımı için gaz beton kullandı. Hijyenik olması için oda içleri pvc ile kaplanıp, koridor ve ıslak zeminlere de seramik döşenecek. Çalışmaların son aşamasında asansör ve klima sistemleri yapılacak.
Sosyal alanları ile tam kapsamlı bir misafirhane
Misafirhanenin zemin katında revir, güvenlik odası, bavul odası, misafir odası, çamaşır odası, çay ocağı, yönetim odası, 2 adet grup çalışma odası ve kütüphane olacak. Yatakhane katının her birinde 7 oda yer alacak. Misafirhanede 25 adet 4 kişilik oda, 5 adet 3 kişilik oda, 5 adet birer kişilik engelsiz oda bulunacak. 4 kişilik odalar 32 metrekare, 3 kişilik odalar 25 metrekare, engelsiz odalar ise 13 metrekare olarak belirlendi. Teras katında ise 2 adet camekanlı kapalı oturma alanı ve 1 adet açık oturma alanı bulunacak.
Binanın iç dizaynının bilgisini veren mimar Mehmet Necati Yenigün, 6 katlı binanın yatakhane katlarında 7 oda bulunduğunu belirterek, “Zemin ve beş kat. En üstte de teras katımız mevcut. Zemin katımızda kütüphane, revir, çamaşır odası, müdür odası ve grup çalışma odası bulunuyor. Diğer katlarımız tip planındadır. Birerden 5’e kadar aynı olup, her bir katta 7 oda bulunuyor. Binamızın en üstünde, terasta 2 tane kapalı, 1 tane de açık oturma alanımız mevcut. Terasta kapalı alanın bir tanesinde kantinimiz var” dedi.
“İçerideki çalışmaların ardından dış cephemizin dönüşümüne başlayacağız”
İlk olarak yeni pencere yerlerinin açıldığını belirten Yenigün, duvarların örülerek elektrik tesisatının döşenmeye başlandığını söyledi. Yenigün, her detayı düşündüklerini ifade ederek, “Isı yalıtımını daha iyi sağlamak için duvarlarımızda gaz beton kullanıyoruz. Duvarları ördükten hemen sonra yangın splitlerimizi ekledik. Elektrik için hat çekilmeye başlandı” diye konuştu.
Yenigün, binanın içerisindeki çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayarak, dış cephe dönüşümüne başlayacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ne talep artıyor
YEREL HABERLER Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ne talep ...
Hipofiz tümörü olan kadın başarılı bir ameliyatla tedavi edildi
YEREL HABERLER Hipofiz tümörü olan kadın başarılı bir ameliyatla ...
Gültak: "Mersin'in kurtuluşu dönüşüm ile olur" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Camişefir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Gültak: "Mersin'in kurtuluşu dönüşüm ile ...
Akkuyu NGS'deki reaktör tabanının ham parçası Atommash'da yapıldı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'deki reaktör tabanının ham parçası ...
"Burada kivi yetişmez" dediler, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor Mersinli üretici, yetiştirdiği kaliteli ürünlerle ihracat kapısını araladı Erdemli'de farklı ve yoğun bir aromaya sahip kiviye Ukrayna'nın yanı sıra Rusya ve Romanya'dan da talep geldi
YEREL HABERLER "Burada kivi yetişmez" dediler, şimdi Ukrayna'ya ...
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Mersin'de kuşlara yardım seferberliği Silifke ilçesinde tellere çarpıp yaralanan flamingo ile aç kalıp uçamayan şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de kuşlara yardım seferberliği Silifke ...
Mersin’den Kıbrıs’a tek başına yüzüyor Yüzücü Emre Seven hiç mola vermeden 35-38 saat boyunca kulaç atacak
YEREL HABERLER Mersin’den Kıbrıs’a tek başına yüzüyor Yüzücü Emre ...
Ağabeyi ve yeğenini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Ağabeyi ve yeğenini öldüren zanlı tutuklandı
Sokak ortasında eski eşini vurdu, "öldürme kastım yoktu" dedi
YEREL HABERLER Sokak ortasında eski eşini vurdu, "öldürme kastım ...
Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Akdeniz’de ‘TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri’ başladı
YEREL HABERLER Akdeniz’de ‘TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri’ başladı
Mersin’de iki iş yerinde yangın
YEREL HABERLER Mersin’de iki iş yerinde yangın
Patron kaçtı, işçiler mağdur oldu Mersin'de bir tekstil firmasının sahibi gece işyerindeki tüm makineleri alarak kayıplara karıştı Sabah işe geldiklerinde şok yaşayan işçiler, iş yeri sahibinden şikayetçi olurken, mağduriyetlerinin giderilmesini istediler
YEREL HABERLER Patron kaçtı, işçiler mağdur oldu Mersin'de bir ...
Vali Su’dan hayırsever vatandaşa madalya ve takdir belgesi
YEREL HABERLER Vali Su’dan hayırsever vatandaşa madalya ve takdir ...
Tarsus karavan turizmine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tarsus karavan turizmine hazırlanıyor
8 kurşunla vurduğu eski eşi tekerlekli sandalyeye mahkum olan sanık, tutuksuz yargılama istedi
YEREL HABERLER 8 kurşunla vurduğu eski eşi tekerlekli sandalyeye ...
Akdeniz Belediyesi ve MIP işbirliğinde ‘Kadın Konuk Evi’ açılıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi ve MIP işbirliğinde ‘Kadın Konuk ...
Hijyene dikkat çekmek için kendi sabunlarını ürettiler
YEREL HABERLER Hijyene dikkat çekmek için kendi sabunlarını ...
Mut'ta 22 bin ton elma rekoltesi bekleniyor Üreticiler tüccarların alım yapmamasından dertli
YEREL HABERLER Mut'ta 22 bin ton elma rekoltesi ...
Mersin'de Türk halk ve sanat müziği topluluklarına enstrüman sanatçısı alım sınavı tamamlandı
YEREL HABERLER Mersin'de Türk halk ve sanat müziği topluluklarına ...
Seçer: "Mersin itfaiye teşkilatını Türkiye'de parmakla gösterilir hale getireceğiz"
YEREL HABERLER Seçer: "Mersin itfaiye teşkilatını Türkiye'de ...
OSB Başkanı Tekli: "Mersin’in Süper Lig’de takımı olmalı"
YEREL HABERLER OSB Başkanı Tekli: "Mersin’in Süper Lig’de takımı ...
Seçer: "Mersin'i çok değerli noktalara getireceğiz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Sanatın her alanında yapılan her çalışma önemlidir"
YEREL HABERLER Seçer: "Mersin'i çok değerli noktalara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.