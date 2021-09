Mersin'de eski üniversitesi hastanesi öğrenciler için misafirhane oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, eski tıp fakültesi hastanesinin üniversite öğrencilerinin konaklayabileceği misafirhaneye dönüştürüleceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde bulunan bina, 2 bin 172 metrekarelik alana sahip misafirhane ve 120 yatak kapasitesine sahip olacak. 3 ve 4’er kişilik odaların yer alacağı misafirhanede, özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun olacak şekilde birer kişilik 5 engelsiz oda da bulunacak. Sosyal Hizmetler Dairesinin sorumluluğunda olacak misafirhanenin 2022 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Dönüşüm çalışmaları süratle devam ediyor

Merkezde bulunan ve eskiden tıp fakültesi hastanesi olarak kullanılan binayı dönüştürmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, ilk olarak iç duvarları yıkarak yeni pencere yerleri açtı. Misafirhane planına göre yeni duvarlar örülen binaya elektrik boruları ve yangın borularını da döşeyen ekipler, ısı yalıtımı için gaz beton kullandı. Hijyenik olması için oda içleri pvc ile kaplanıp, koridor ve ıslak zeminlere de seramik döşenecek. Çalışmaların son aşamasında asansör ve klima sistemleri yapılacak.

Sosyal alanları ile tam kapsamlı bir misafirhane

Misafirhanenin zemin katında revir, güvenlik odası, bavul odası, misafir odası, çamaşır odası, çay ocağı, yönetim odası, 2 adet grup çalışma odası ve kütüphane olacak. Yatakhane katının her birinde 7 oda yer alacak. Misafirhanede 25 adet 4 kişilik oda, 5 adet 3 kişilik oda, 5 adet birer kişilik engelsiz oda bulunacak. 4 kişilik odalar 32 metrekare, 3 kişilik odalar 25 metrekare, engelsiz odalar ise 13 metrekare olarak belirlendi. Teras katında ise 2 adet camekanlı kapalı oturma alanı ve 1 adet açık oturma alanı bulunacak.

Binanın iç dizaynının bilgisini veren mimar Mehmet Necati Yenigün, 6 katlı binanın yatakhane katlarında 7 oda bulunduğunu belirterek, “Zemin ve beş kat. En üstte de teras katımız mevcut. Zemin katımızda kütüphane, revir, çamaşır odası, müdür odası ve grup çalışma odası bulunuyor. Diğer katlarımız tip planındadır. Birerden 5’e kadar aynı olup, her bir katta 7 oda bulunuyor. Binamızın en üstünde, terasta 2 tane kapalı, 1 tane de açık oturma alanımız mevcut. Terasta kapalı alanın bir tanesinde kantinimiz var” dedi.

“İçerideki çalışmaların ardından dış cephemizin dönüşümüne başlayacağız”

İlk olarak yeni pencere yerlerinin açıldığını belirten Yenigün, duvarların örülerek elektrik tesisatının döşenmeye başlandığını söyledi. Yenigün, her detayı düşündüklerini ifade ederek, “Isı yalıtımını daha iyi sağlamak için duvarlarımızda gaz beton kullanıyoruz. Duvarları ördükten hemen sonra yangın splitlerimizi ekledik. Elektrik için hat çekilmeye başlandı” diye konuştu.

Yenigün, binanın içerisindeki çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayarak, dış cephe dönüşümüne başlayacaklarını söyledi.

