Ünlü Tenor Bülent Bezdüz, çocuklarıyla aynı sahneyi paylaştı

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Ünlü tenor Bülent Bezdüz, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinde sanatseverlerle buluştu, çocuklarıyla paylaştığı sahnede seslendirdiği tangolarla gönülleri fethetti.

Gramm ödüllü tenor Bülent Bezdüz, keman sanatçısı kızı Sesim Bezdüz ve piyano sanatçısı oğlu Doğaç Bezdüz ile aynı sahneyi paylaştı. Festival kapsamında, Çamlıbel Aşıklar Parkında Astor Piazzolla’nın doğumunun 100. yılı anısına gerçekleşen konserde Bezdüz, klasik müziğin genç yıldızları Sesim Bezdüz, Doğaç Bezdüz ve İtalyan bandoneon sanatçısı Davide Vendramin, kontrabas sanatçısı Teymur Bayramoğlu ile birlikte aynı sahnede yer aldı.

Konserde, düzenlemeleri Yusuf Yalçın’a ait Astor Piazzolla’nın Michelangelo, Adios Nonino, Milanga del Angel, Oblivion, eserleriyle birlikte Carlos Gardel’in Por Una Cabeza, Caminito, Eldo di Lazzaro’nun Guitarrera, Rodelfo Falvo’nun Dicitencello Vue eserleri seslendirildi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da dinleyiciler arasında yer alarak sanatçılara çiçek takdim etti.

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