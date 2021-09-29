Tenor Bülent Bezdüz, sanatçı çocuklarıyla Mersin'de sahneye çıktı



Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA) TENOR Bülent Bezdüz, keman sanatçısı kızı Sesim Bezdüz ve piyano sanatçısı oğlu Doğaç Bezdüz ile Mersin'de sahne aldı.

İtalyan Tenor Luciano Pavarotti'nin tahtına aday, dünyanın en iyi Belcanto tenorları arasında ilk onda gösterilen tenor Bülent Bezdüz, 19'uncu Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Akdeniz ilçesindeki Çamlıbel Aşıklar Parkı'nda konser verdi. Bezdüz, keman sanatçısı Almanya'da yaşayan kızı Sesim Bezdüz, Bulgaristan'da yaşayan piyano sanatçısı oğlu Doğaç Bezdüz, İtalyan bandoneon sanatçısı Davide Vendramin, kontrabasçı Teymur Bayramoğlu ile birlikte aynı sahnede yer aldı.

Konserde, düzenlemeleri Yusuf Yalçın´a ait Astor Piazzolla´nın Michelangelo, Adios Nonino, Milanga del Angel, Oblivion, eserleriyle birlikte Carlos Gardel´in Por Una Cabeza, Caminito, Eldo di Lazzaro´nun Guitarrera, Rodelfo Falvo´nun Dicitencello Vue eserlerini seslendiren Bezdüz, çocukları ile aynı sahneye paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu konserin önemi şöyle, benim Mersin'de yetişmiş iki evladım var. Bunlar Mersin'de konservatuvarda okudular sonra da dünyanın başka ülkelerine gittiler. Kızım önce Brüksel'de Kraliyet Konservatuvarı sonra da Hannover'de yüksek lisans yapmaktadır. Oğlum da Sofya Üniversitesi'nde piyano bölümünde son sınıfta eğitimini alıyor. Oğlumun girişimi ile biz bu konseri yapmaya karar verdik. Çünkü Sofya'da Piazzolla'nın 100'üncü yılı nedeni ile düzenlenen bir konserde solist olarak yer aldı. Sonra Mersin Uluslararası Müzik Festivali buna çok ilgi gösterdi. Biz de bu konseri yapmaya karar verdik. Bu konserler devam edecek ama biz bu konseri çocuklarımın doğduğu yerden başlattık" dedi.

DHA-Kültür Sanat Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

2021-09-29 15:10:05



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