Toroslar Belediyesinden Dünya Kalp Gününde sağlık taraması

Toroslar Belediyesi, Dünya Kalp Gününde ilçede yaşayan büyükleri sağlık taramasından geçirdi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Hemşehrilerimizin sağlığı bizim önceliğimiz. Bu çalışmalarla amacımız hemşehrilerimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen sağlık kontrolünde; ilçede yaşayan büyüklere ambulans desteği sağlanarak ateş, tansiyon ve nabız ölçümü yapıldı, kandaki oksijen değerlerine bakıldı, kalp grafiği çekildi.

Sağlık taraması sırasında hipertansiyonu tespit edilen bir vatandaş da Toroslar Belediyesi ekipleri tarafından ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirildi. Vatandaşlara Toroslar Belediyesince hijyen kitleri de hediye edildi.



“Belediyemiz her zaman yanımızda”

Sağlık hizmetinin ayaklarına gelmesinden çok memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz’a ve ekibine teşekkür ederek; “Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz, ekibini mahallemize göndermiş. Sağlık hizmeti ayağımıza kadar geldi. Allah, devletimize, milletimize, başkanımıza zeval vermesin. Eskiden sağlık kontrolü için kuyruk beklerdik; şimdi hasta oluyoruz, hemen devletimiz bizlerle ilgileniyor” dedi.

Kaşlı Mahallesi Muhtarı Ruşen Kartal da “Toroslar Belediyemizin sağlık hizmetiyle mahalle sakinlerimizin sağlık taramaları yapıldı, kalp grafikleri çekildi, tansiyonları ölçüldü. Bir mahalle sakinimizin de tansiyonunun yüksek olduğu tespit edildi. Çok güzel bir hizmet. Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.



“Vatandaşlarımızın gönüllerini ve hayır dualarını almak bizim için her şeyden önemli”

Başkan Yılmaz ise bu çalışmalarla hedeflerinin Toroslar’da sağlıklı yaşam bilincini oluşturmak olduğunu kaydederek; “Periyodik olarak vatandaşlarımızı yerinde sağlık taramasından geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın gönüllerini ve hayır dualarını almak bizim için her şeyden önemli. Toroslar Belediyesi olarak Dünya Kalp Gününde ilçemizde yaşayan büyüklerimizi de sağlık taramasından geçirdik. Büyüklerimiz, başımızın tacı. Onların her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.