Toroslar’a ‘Avrupa Spor Haftası’ dolu dolu geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar’a ‘Avrupa Spor Haftası’ dolu dolu geçti

İHA

Toroslar’a ‘Avrupa Spor Haftası’ dolu dolu geçti

Toroslar Belediyesi, ‘Avrupa Spor Haftası’nı sportif faaliyetlerle dolu dolu geçirdi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, personeliyle halat çekti, tenis turnuvasında dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.
Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, sağlıklı, kaliteli, uzun ve mutlu yaşam için spor ve fiziksel aktivitelere teşvik etmeye yönelik olarak her yıl eylül ayında gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftasında birçok etkinlik düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Spor Haftası kapsamında personel arası Halat Çekme Yarışması, çocuklar ve gençler arası Tenis Turnuvası düzenlendi. Başkan Yılmaz, halat çekme yarışmasında personeliyle halat çekti. Heyecanlı geçen ve renkli görüntülere sahne olan yarışmanın ardından ödül törenine geçildi. Yılmaz, dereceye giren grupları ve personelini tebrik ederek kupa ve madalyalarını takdim etti.
Çocuk ve gençler arasında 12 kategoride yapılan ve 75 sporcunun katıldığı Tenis Turnuvası da yoğun ilgi gördü. Başkan Yılmaz, final müsabakasında sporcuları yalnız bırakmadı. Çağdaşkent Mahallesinde bulunan Toroslar Belediyesi 3 Ocak Spor Kompleksindeki tenis kortlarında gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere kupa ve madalyaları Başkan Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi.

“Toroslarımızda her hafta sosyal ve sportif etkinliklerimiz var”
Tüm sporcuları tebrik eden Yılmaz, çocuklarını spora yönlendiren ailelerine de teşekkür ederek, “Çocuklarımızı, Toroslarımızda sırt çantasında raketi ile görmek bizleri gururlandırıyor” dedi.
Toroslar’da her haftanın sosyal ve sportif etkinliklerle geçtiğini belirten Yılmaz, Çevik Belediyecilik anlayışıyla toplumun her katmanına ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayarak, “Her zaman söylediğimiz gibi Çevik ve Sosyal Belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Toplumumuzda var olan her yaş grubunun ihtiyaçları, sıkıntıları bizleri ilgilendiriyor. Bu noktada Gönül Bağı Projemizi hayata geçirdik. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde 60 bin çağrı aldık ve vatandaşlarımızın her an yanlarında olduk. Personelimiz bayram da dahil 24 saat çalıştılar. Toroslar Belediyesi olarak hemşehrilerimizle gönül gönüle olduk. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında çocuklarımızın, gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimini de son derece önemsiyoruz. Toroslar Belediyesi olarak her hafta mutlaka sosyal ve sportif etkinliklerle hemşehrilerimizi buluşturuyoruz. Avrupa Spor Haftası kapsamında da personelimiz arası halat çekme yarışması, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik tenis turnuvası düzenledik. Tenis turnuvasında çok güzel karşılaşmalar izledik. Belediyemiz bünyesinde açtığımız tenis kurslarımızda çocuklarımız ve gençlerimiz, antrenörümüz eşliğinde tenis derslerine katılıyorlar. Çocuklarımızın yüzü gülünce bizim de yüzümüz gülüyor. Sporun merkezi Toroslarımızda bu etkinliklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.
Başkan Yılmaz daha sonra protokol üyeleriyle birlikte dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarına takdim ederek, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emre Seven’in Mersin-KKTC arası yüzüşü yarım kaldı
YEREL HABERLER Emre Seven’in Mersin-KKTC arası yüzüşü yarım kaldı
Mezitli Belediyesi eşitlik birimi çalışmalarına başladı Başkan Vekili Zehra Korkmaz, Mezitli Belediyesinin kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusunda öncü olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi eşitlik birimi çalışmalarına ...
Toroslar Belediyesinden Dünya Kalp Gününde sağlık taraması
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden Dünya Kalp Gününde sağlık ...
Ümit Vural: “Yıllık 20 milyon dolar ihracat hacmimizle ekonomiye katkı sağlıyoruz”
YEREL HABERLER Ümit Vural: “Yıllık 20 milyon dolar ihracat ...
Mersin'de 25 kilometrelik sahilde sızıntı temizliği
YEREL HABERLER Mersin'de 25 kilometrelik sahilde sızıntı temizliği
Mersin’in ağustos ayı ihracatı yüzde 34,8, ithalatı yüzde 88
YEREL HABERLER Mersin’in ağustos ayı ihracatı yüzde 34,8, ithalatı ...
Toros Üniversitesi öğrencileri Lojistik Vaka Yarışmasında birinci oldu
YEREL HABERLER Toros Üniversitesi öğrencileri Lojistik Vaka ...
25 kilometrelik sahil petrol atıklarından temizlendi Mersin Erdemli sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlenmesi çalışması sürüyor
YEREL HABERLER 25 kilometrelik sahil petrol atıklarından ...
Başsavcı Öztoprak, MTOSB’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başsavcı Öztoprak, MTOSB’de incelemelerde bulundu
Mersin polisi, esnafı ve vatandaşları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Mersin polisi, esnafı ve vatandaşları bilgilendirdi
Akdeniz’in her mahallesi yenileniyor
YEREL HABERLER Akdeniz’in her mahallesi yenileniyor
Büyükşehir Belediyesinin Tarsus’taki yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin Tarsus’taki yol çalışmaları ...
Mersin'de 'güvenli okul, güvenli gelecek' projesi sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de 'güvenli okul, güvenli gelecek' projesi ...
Gülnar yükseköğrenim kız öğrenci yurdu ve konukevi için başvurular başladı
YEREL HABERLER Gülnar yükseköğrenim kız öğrenci yurdu ve konukevi ...
Aratos’un anıt mezarının bölgede eşsiz olduğu ortaya çıktı Mersin’de, Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde, filozof, şair, matematikçi ve astronomi biliminin kurucusu Aratos’un anıt mezarında gerçekleştirilen kazılar sona erdi Kazı Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı: “Planlarda belirtildiği gibi anıtsal bir mezar yapısı ve dromos ortaya çıktı” “Aratos’un anıt mezarı, Kilikya arkeolojisinde benzersiz bir yapı. Arkeoloji dünyasına büyük bir değer kazandırdık”
YEREL HABERLER Aratos’un anıt mezarının bölgede eşsiz olduğu ortaya ...
Mersin'de 'Hamile Bakım Sütü' projesi sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de 'Hamile Bakım Sütü' projesi sürüyor
Mersin'de 'Emekli Evi' sakinlerine yangın söndürme eğitimi verildi
YEREL HABERLER Mersin'de 'Emekli Evi' sakinlerine yangın söndürme ...
Tarsu İdman Yurdu'nda Kalpar dönemi
YEREL HABERLER Tarsu İdman Yurdu'nda Kalpar dönemi
Bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla ...
Önce bıçakladı sonra silahla vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Önce bıçakladı sonra silahla vurarak öldürdü
Tarsus İdmanyurdu'nda yeni teknik direktör Hüseyin Kalpar oldu
YEREL HABERLER Tarsus İdmanyurdu'nda yeni teknik direktör Hüseyin ...
Sinir krizi geçiren kadın otobüs durağına saldırdı
YEREL HABERLER Sinir krizi geçiren kadın otobüs durağına saldırdı
Tarsus Belediyesi, 'Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katılacak
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, 'Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne ...
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in acı günü
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in acı günü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.