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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEKNOFEST ikincisi gençler, başarılarını Rektör Çamsarı ile kutladı

İHA

TEKNOFEST ikincisi gençler, başarılarını Rektör Çamsarı ile kutladı

Mersin Üniversitesi Girişim Limanı destekli Deep İmpact Gifted Coder Mersin takımı, TEKNOFEST 2021 İstanbul'da, "İnsansız Su Altı Sistemleri Temel" kategorisinde Mersin'i başarıyla temsil ederek Türkiye ikincisi oldu. Takım gençleri, başarılarını Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile kutladı.
Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 3 yıldır ASELSAN destekli düzenlenen İnsansız Su Altı Aracı (ROV) yarışmasına ilk defa katılan Mersin ekibi; 370 takım arasından önce ilk 28 takım arasına girmeye hak kazandı. Takım daha sonra yarışları takiben 3 aşamalı görevlerden ilk 2 görevde en yüksek dereceyi elde ederek ilk günü birincilikle bitirdi. İkinci günde ise jüri puanlaması sonrasında Türkiye ikinciliğini kazandı.
Yarışlar sonunda ekibe kupa, madalya ve 25 bin TL para ödülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile T3 Vakfı Kurucu ortağı Selçuk Bayraktar tarafından verildi.
Türkiye ikincisi olarak Mersin’i başarıyla temsil eden ekip, Mersin Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’yı ziyaret etti. Mersin Üniversitesi Senato Odasında gerçekleşen ziyarete, farklı okullardan bir araya gelen takım üyesi öğrenciler, takım danışmanları Olcay Cantürk, Elif Akay ve Ertan Dinler katıldı.
Takım üyesi öğrenciler ile sohbet ederek projeleri hakkında bilgi alan Rektör Çamsarı, ekip üyelerini tebrik ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. Çamsarı, “Gençlerimiz bizim ülkemizin geleceği. Türkiye’ye hizmet etmeye devam edecekler. Onlar teknolojinin içerisinde doğdu ve çok şanslılar. Bizlerin düşünemediklerini düşünüp, hayata geçirebiliyorlar. Kendilerine tavsiyem, düşünmeyi hiç bırakmamaları ve sorunları çözmeye odaklanmaları. Danışman hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.
Mersin Üniversitesi Girişim Limanı Müdürü Doç. Dr. Duygu Hıdıroğlu ise projenin henüz fikir aşamasında takım danışmanı Olcay Cantürk ve öğrencilerle Merkezde bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını ve Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden akademisyenlerin danışmanlığında prototipi en iyi şekilde nasıl geliştirebileceklerine dair toplantı yaptıklarını dile getirdi.

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