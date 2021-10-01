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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Halk Müziği Topluluğu solist alım sınavı tamamlandı

İHA

Türk Halk Müziği Topluluğu solist alım sınavı tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sanat kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Halk Oyunları ile Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Toplulukları için sınav düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, bu kez de Türk Halk Müziği Topluluğuna solist sanatçı alım sınavı gerçekleştirdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden Hüseyin Turan ve Kanun Sanatçısı Ahmet Baran gibi isimlerin yer aldığı jüri karşısında yeteneklerini sergileyen adaylar, hazırladıkları parçaları seslendirirken, nota bilgileri de ölçüldü.
Nevit Kodallı Salonunda gerçekleştirilen sınavın jüri koltuğunda Türk Halk Müziği Sanatçısı Hüseyin Turan, Çukurova Senfoni Orkestrası Orkestra Şefi Eray İnal, Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Kanun Sanatçısı Ahmet Baran, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Serdal Gökayaz, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şef Vekili İlker Bozkurt yer aldı.

Adaylar önce parçalarını seslendirdi, ardından nota bilgilerine bakıldı
Sınavda güçlü sesler yarıştı. Jüri karşısına geçen adaylar ilk olarak hazırladıkları parçaları seslendirdi. Ardından jüri tarafından adayların nota bilgisi ölçüldü. Sınavlar ilerleyen günlerde de sürecek. Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi, 1, 2 ve 3 Kasım’da Kent Orkestrası için sanatçı alım sınavı düzenleyecek.

“Çok güzel sesler var”
Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden Hüseyin Turan, adayların performanslarına ve nota bilgilerine baktıklarını ifade ederek, “Bugün ikinci günümüz. Yine aynı hızla ve tempo ile gidiyoruz. Bugün de solist adaylarımızı değerlendirmeye çalışıyoruz ve aralarında çok güzel sesler var. Onu da gördük hakikaten, umutlandık. Şimdi bugün hem performansına bakıyoruz, aynı zamanda nota bilgisi var mı, bunlara dikkat ediyoruz. Aynı zamanda hangi yöreyi söylüyorsa o yörede birtakım tavırlar var, onlara hakimiyeti var mı ona bakıyoruz. En iyisini almaya çalışacağız” dedi.

“Güzel ve hakkaniyetli bir sınav olduğunu düşünüyorum”
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Orkestra Şefi Eray İnal da çok iyi sesler olduğunu ve kimi zaman çok zorlandıklarını belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Vahap Bey’e çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir iş yaptığı için. Hele ki pandemiden çıktığımız bu dönemde sanata ve sanatçıya olan desteğinden ötürü tüm sanatçılar ve tüm işsiz sanatçılar adına çok teşekkür ediyorum. Çok kriterimiz vardı bugün. Seslere baktık, nota okuttuk, deşifre yaptırdık. Biraz nazariyat sorduk. Güzel bir sınav oldu. Umarım çok güzel bir şekilde sonuçlarını alacak belediyemiz. En kısa zamanda biz de konserlerini izlemeye geleceğiz zevkle. Herkes için hayırlısı ve iyisi olsun inşallah. Güzel ve hakkaniyetli bir sınav olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Liyakati merkezine koyan bu şeffaf yapıyı gönülden kutluyorum”
Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Kanun Sanatçısı Ahmet Baran ise çok kıymetli değerlerle bir araya geldiklerini vurgulayarak, “Şehrimiz, kültürümüz, musiki sanatımız adına umut dolu bir gündü bizim için. Çok renkli, çok çekişmeli, oldukça çetin, keyifli bir sınav periyodunu geride bıraktık. Tabi bu zor zamanlarda sanatçıların kendisini ifade edebilmesi için bir zemin bulması adına çok kıymetli bir çalışma. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizi, başkanımızı ve emeği geçen tüm jüri üyelerini, liyakati merkezine koyan bu şeffaf yapıyı gönülden kutluyorum. Bugün ve dün burada gerçekleştirilen sınavdan çok heyecan duyduğumu ve meyvelerini kısa zamanda toplayacağımızı düşünüyorum. Dilerim, bir an önce dinleyicilerimizle buluşturur, kentimize güzel musiki şölenleri yaşatmaya bir an evvel başlarız” ifadelerini kullandı.

“1, 2 ve 3 Kasım’da Kent Orkestrası sınavımız olacak”
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ise açmış oldukları sınavın ikinci etabını tamamladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:
“Son etabımız 1, 2 ve 3 Kasım’da Kent Orkestrası sınavımız olacak. Bugün Türk Halk Müziği solist sınavımızı yaptık. Dün de enstrüman sınavlarımız olmuştu. Son derece güzel bir sınav gerçekleştirdik. Değerli jüri üyelerimizle de değerlendirmemizi bitirdik. Diğer enstrümanlar için, halk oyunları için tekrar bir sınav gerçekleştireceğiz ileriki tarihlerde.”

Temizlik personeli Akdoğan, sınava bağlaması ile katıldı
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinde temizlik personeli olan Çiğdem Akdoğan, “Mersin Büyükşehir Belediyesinin bize sunduğu bu fırsat için çok teşekkür ediyorum. Daha önceden müziğe ilgim vardı. Birçok çalışmalarım oldu. Böyle bir sınav olunca da neden değerlendirmeyeyim dedim. Mersin Büyükşehir Belediyesinde süpürgeciyim. Bu alanda da kendimi değerlendirmek istedim. İnşallah herkes için hayırlısı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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