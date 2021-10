Mersin’in gözde turizm bölgesi Kızkalesi’nde zeytin ve limon ağaçları içerisine 56 yaşındaki Ümmü Koç'un emekli olduktan sonra hatıralar, doğal ürünler ve kullanılmayan malzemelerle yaptığı botanik bahçesi görenleri hayran bırakıyor. Gelenlerin saatlerce zaman geçirdiği ve gitmek istemediği gizli bahçe dilden dile yayılarak misafirlerini ağırlıyor.

Doğa, kültür ve turizmin bir arada yaşandığı Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi’nde zeytin ve limon ağaçları arasında 1 çocuk annesi memur emeklisi 56 yaşındaki Ümmü Koç, her emeklinin hayalini kurduğu örnek bir bahçe yaptı. Ailesine ait arazide bulunan tek odalı küçük bir eve imar barışından belge alan Koç, 2 yıl içerisinde atıl durumdaki malzemeleri de kullanarak kendi imkanları ile boyayıp süsleyerek çiçekler yetiştirdi. Ortaya doğa harikası bir mekan çıkaran Koç, ziyarete gelenlerin tavsiye etmesi ve sosyal medyada paylaşımları ile her gün onlarca ziyaretçi ağırlamaya başladı. Bir tarafı doğa diğer tarafı 'Kızkalesi' olan bahçe de Koç’un dekor olarak kullandığı bisikletten, tavalara, eski kıyafet ve ayakkabılardan kendi yetiştirdiği süs kabaklarına kadar boyayarak ortaya çıkardığı süs eşyaları ise ayrı bir görsel şölen sunuyor. Tamamen kendi imkanları ile kullanılmayan malzemelerin yanı sıra babasından kalan hatıra eşyalarla da yaptığı tablo ise küçük misafir evini süslüyor. Bu dünyada 'Cennetim' dediği bahçesine ziyaretçilerini hiçbir ticari amaç gütmeden ağırlayan ve onlarla yakından ilgilenen Koç ayrıca güler yüzü ile gelenlerde sempati topluyor.



"Kullanılmayan her şeyden dönüşüm yaptım"

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü’nden emekli olduktan sonra doğup büyüdüğü Kızkalesi’ne yerleştiğini anımsatan Ümmü Koç, "Bulunduğumuz yer anne ve babamızın yeri. Burada bulunan küçük eve imar barışından belge aldım. Belgeyi aldıktan sonra etrafı biraz güzelleştireyim dedim. Birkaç tane ağaç dikeyim çevresine çiçekler ekeyim istedim. Bu şekilde başladım, bu kadar büyüttüm" dedi.

Özellikle eskiyen ve kullanılmayan her şeyden dönüşüm yaptığına değinen Koç, "O an hemen aklıma geldiği gibi yapmaya çalıştım" diyerek yaptıklarını özetledi.



"Gelenler mutlu olunca, ben de mutlu oluyorum"

Gelenlerin hayran kaldığına değinen Koç, "Görenler 'Nereye geldik biz, cennetten bir köşe mi' diyerek çok şaşırıyorlar ve çok da hoşlarına gidiyor. Ben de bundan mutlu oluyorum. Kesinlikle burada ticari en ufak bir şeyim yok. Hatta gelenlere çay, kahve ikram ediyorum, oturup sohbet ediyorum. Onların da çok hoşuna gidiyor, tekrar tekrar gelip burada doğayla iç içe zaman geçirip mutlu oluyorlar, ben de mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.



"İnşallah güzel bir örnek olur"

Bahçe ile ilgili bilgi veren Kız Kalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale ise, "Burası Ümmü ablanın botanik bahçesi. Tabi Ümmü abla memur emeklisi, emekli olduktan sonra bu bahçeyi kurdu. Burada kullanılmayan eşyaları geri dönüşüm malzemesi olarak kullandı. Değişik bitki ve çiçekleri burada yetiştiriyor. Çok güzel ticari bir amacı olmayan hobi amaçlı bahçe yaptı. Burayı gelip gören insanlar eşine, dostuna, arkadaşlarına söylüyor, ziyaretler de giderek büyüyor. İnşallah güzel bir örnek olur. Ümmü ablaya da bu konuda teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Ziyarete gelenler bahçeden çıkmak istemiyor"

Hollanda’dan Mersin’e gelen gurbetçilerden Zübeyde Varlı da bahçeyi doğanın içinde otantik bulduğunu belirterek, "Benim de hayalimde bir gün böyle bir yer yapmak var. Doğa ile iç içe yerleri ben de seviyorum. Her şey yüzde yüz doğal. Doğanın içinde doğa. Tam benlik, çok sevdim ve buralarda zamanı değerlendirmeyi tavsiye ederim. Çünkü çok muhteşem buradan çıkmak bile istemiyorum" şeklinde konuştu.

Çok sayıda misafir ağırlayan Ümmü Koç’un bahçesine gelen diğer ziyaretçiler ve arkadaşları da çok beğendiklerini aktardı.

