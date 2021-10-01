Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevi'nde çocuklar mutlu

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde hayırseverler yardımıyla hayata geçen EnisNecip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevi, muhteşem mimarisi ile büyük avantajları beraberinde getiriyor. Sayısız aktivitenin yapılabildiği bakımevinde bulunan 'kış bahçesi', havanın serin olduğu günlerde bile minik çocukların toprakla buluşmasına olanak sağlıyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, görkemli bir törenle açılışı yapılan ve eğitime başlayan EnisNecip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevi, mimarisi ve çocukların eğitimine sağladığı avantajlarla dikkat çekiyor. Bin 186 metrekarelik alanda 6 dersliğin yer aldığı EnisNecip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevinde 120 öğrenci kapasiteli derslikler, aktivite ve dinlenme alanları, oyun odaları bulunuyor.

Projesi hayırsever kardeşler, EnisNecip Tüyeni’nin yeğeni de olan Mimar Danyal Kubin tarafından çizilen, Çocuk Gündüz Bakımevinde modern derecede dizayn edilmiş dersliklerin dışında, eğitim ve aktivite alanları, yaz ve kış bahçeleri ile her mevsim hizmet verebiliyor. Mezitli Belediyesinin kendi personeli olan öğretmen ve yardımcı öğretmenler eşliğinde eğitim alan minik çocuklar eğitim hayatına sağlam bir temelle başlamış oluyorlar.

6 yıl önce Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevini açtıklarını hatırlatan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "6 yıldır en başarılı eğitim veren okul diye övgüler alıyoruz. Yoğun ilgi nedeniyle okula kaydı maalesef noter huzurunda kura ile almak durumunda kalıyoruz. Bu gurur ve heyecanla ikinci çocuk gündüz bakımevini açtık. Önümüzdeki günlerde Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevinin de açılışını yine aynı coşku ve heyecanla yapacağız" dedi.

Rant yerine çocuklara güvenli bir gelecek sağlayacak 120 öğrenci kapasiteli anaokulu yapmaya karar verdiklerini anımsatan Tarhan, "Kardeşlerden birisini okulun yapımı sırasında kaybettiğimiz EnisNecip Tüyeni kardeşlerin katkılarıyla hayata geçirdik. Muhteşem denebilecek güzellikte bir okul ortaya çıktı. Ekim ayında da üçüncü Çocuk Gündüz Bakımevimizi açacağız. Daha da önemlisi üç anaokulumuz da hayırseverlerimiz yaptı. Bunun gibi çok sayıda sosyal tesisimizi hayırseverlerin desteği ile yaptık. Eğer bölge halkı belediyesine güveniyorsa siyasi kimliğe bakmaksızın pek çok sosyal tesisin yapımına katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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