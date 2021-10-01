Akkuyu Nükleer A.Ş., Türkiye’nin en büyük teknoloji fuarına ilk kez katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akkuyu Nükleer A.Ş., Türkiye’nin en büyük teknoloji fuarına ilk kez katıldı

İHA

Akkuyu Nükleer A.Ş., Türkiye’nin en büyük teknoloji fuarına ilk kez katıldı

– Akkuyu Nükleer A.Ş., bu yıl TEKNOFEST’e ilk kez katılarak fuarın ana partnerlerinden biri oldu. Festival boyunca açık olan şirket standı, interaktif bir eğitim platformu haline geldi. Stantta, uzmanların sunumların yaptığı, belgesellerin yayınlandığı ve stant ziyaretçilerine yönelik ödüllü bilgi yarışmalarının düzenlendiği bir seminer merkezi kuruldu.
Bu yıl 4’üncüsü yapılan Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji FestivaliTEKNOFEST, 2126 Eylül tarihlerinde, İstanbul’daki eski Atatürk Havalimanında düzenlendi. Teknofest, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından organize edilen Türkiye’nin en büyük teknoloji fuarı olma özelliğini taşıyor.
Akkuyu Nükleer A.Ş. de bu yıl ilk kez TEKNOFEST’te yer aldı. Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin TEKNOFESt’e katılmasının ana amaçlarından biri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat projesi, nükleer enerji ve nükleer teknolojiler hakkında geniş bir katılımcı kitlesine bilgi vermekti. Festival katılımcıları için her gün önde gelen Türk uzmanlar çeşitli alanlarda bilgilerini paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzmanı Kübra Şengül, Türkiye'de radyoaktif atık yönetimi sürecinin organizasyonu ve nükleer sanayi sektöründen kadınların rolü hakkında bilgi verdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmanın yanı sıra, aynı üniversitenin Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin başkanlığını da yürüten Doç. Dr. Ahmet Demirak, nükleer enerjinin iklim değişikliği sorununun çözümündeki rolü hakkında bir sunum yaptı. Seul Ulusal Üniversitesi Nükleer TermalHidrolik Mühendisliği Laboratuvarında (Güney Kore) görev yapan Nükleer Enerji Yüksek Mühendisi Erol Biçer, standın ziyaretçilerine nükleer teknolojilerin farklı uygulama alanlarını anlattı. Nükleer enerjiyle ilgili yaygın mitlerin ve yanlış anlamaların uzmanlar tarafından ele alındığı ayrı bir panelde ise Türkiye Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın ile İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Senem Şentürk Lüle sunumlar yaptı. Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Yücel de katılımcılara nükleer santrallerin çalışma prensipleri ve güvenirliğinin yanı sıra nükleer güç reaktörlerinin modern güvenlik sistemleri hakkında bir sunum hazırladı.

Stantta Akkuyu NGS inşaatının son durumu anlatıldı
Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Maksim Kucherenko, stantta ziyaretçilere Akkuyu NGS inşaatının mevcut durumunu anlatan bir konuşma yaparken, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov da Rosatom’un uluslararası pazardaki faaliyet alanları ile 3+ nesil Rus VVER teknolojisi ve bu teknolojinin dünyadaki referanslarına ilişkin bilgiler aktardı.
Katılımcılar, Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kalkınma alanındaki hedeflerine ulaşılması için nükleer teknolojilerin önemini insan hikayeleri üzerinden göstermek amacıyla Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un eğitici bir projesi olan “Atoms for Humanity” (İnsanlık İçin Atom) adlı belgesel projesine de büyük ilgi gösterdi. Proje, bulundukları şehirlerin ve bölgelerin kalkınması, insanların hayatlarını iyi yönde değiştirmesi açısından nükleer teknolojilerin taşıdığı önemi ortaya koyuyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. standının ziyaretçilerine belgesel dizisindeki Türkçe bölümün gösterimi yapıldı. İzleyiciler daha sonra bu bölümün kahramanları olan, Akkuyu NGS için uzman yetiştirme programı kapsamında Rusya’da eğitim gören ve şu anda Türkiye’nin ilk nükleer güç santralinin inşaat sahasında çalışan Burak ve Canan Alatlı’yla bizzat sohbet etme fırsatı buldu.
Etkinlik boyunca Akkuyu Nükleer A.Ş. standında görev alan Türk nükleer mühendisler, ziyaretçilere Rusya’daki eğitimlerinden, Akkuyu NGS projesindeki çalışma deneyimlerinden ve Türkiye’nin teknolojik kalkınması için nükleer enerjinin öneminden söz etti.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin TEKNOFEST’e katılımını şu sözlerle yorumladı: “TEKNOFEST, bu yıl dördüncü kez düzenleniyor ve paydaşların ve partnerlerin geniş katılımı sayesinde her geçen yıl kapsamı artıyor. Türkiye’de enerji sektöründeki en büyük yatırım projesini gerçekleştiren Akkuyu Nükleer A.Ş., bu yıl festivale ‘Güçlü Türkiye’nin Yeni Enerjisi’ sloganıyla partner olarak katıldı. Şirket, tanınmış uzmanları fuara davet etti ve binlerce genç insanı nükleer enerji ve nükleer teknolojiler hakkında bilgilendirdi. Fuara katılımı için Akkuyu Nükleer A.Ş.’ye çok teşekkür ederiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ludmil Angelov’dan Mersin’de klasik müzik şöleni
YEREL HABERLER Ludmil Angelov’dan Mersin’de klasik müzik şöleni
Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevi'nde çocuklar mutlu
YEREL HABERLER Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevi'nde çocuklar ...
Mersin'de 'Vahap Amca'la Tatlı Günler' projesi 120 binin üzerinde çocuğa ulaştı
YEREL HABERLER Mersin'de 'Vahap Amca'la Tatlı Günler' projesi 120 ...
Her emeklinin kurduğu hayali gerçekleştirdi, gelen gitmek istemiyor Mersin'de turizmin göz bebeği Kızkalesi manzaralı limon ve zeytin ağaçları arasında emekli Ümmü Koç’un kullanılmayan malzemeleri dönüştürerek yaptığı bahçeyi gelip görenler hayran kalıyor Ümmü Koç: "Etrafı biraz güzelleştireyim, birkaç tane ağaç dikeyim, çevresine çiçekler ekeyim istedim bu kadar büyüttüm" "Burada ticari en ufak bir şeyim yok, gelenlere çay, kahve ikram ediyor, oturup sohbet ediyorum, onlar mutlu oluyor, ben de mutlu oluyorum"
YEREL HABERLER Her emeklinin kurduğu hayali gerçekleştirdi, gelen ...
Mersin'de belediye personeline tatbikatlı yangın eğitimi
YEREL HABERLER Mersin'de belediye personeline tatbikatlı yangın ...
Sarı çam mantarı dağ köylülerinin geçim kapısı oldu
YEREL HABERLER Sarı çam mantarı dağ köylülerinin geçim kapısı oldu
Türk Halk Müziği Topluluğu solist alım sınavı tamamlandı
YEREL HABERLER Türk Halk Müziği Topluluğu solist alım sınavı ...
TEKNOFEST ikincisi gençler, başarılarını Rektör Çamsarı ile kutladı
YEREL HABERLER TEKNOFEST ikincisi gençler, başarılarını Rektör ...
Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı Mersin'de sazlıktan yükselen alevler bir muz serasının batı cephesindeki naylon örtüyü yaktı, ürünlere zarar verdi
YEREL HABERLER Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı Mersin'de ...
Halk Kart'ın eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı
YEREL HABERLER Halk Kart'ın eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı
Toroslar’a ‘Avrupa Spor Haftası’ dolu dolu geçti
YEREL HABERLER Toroslar’a ‘Avrupa Spor Haftası’ dolu dolu geçti
Emre Seven’in Mersin-KKTC arası yüzüşü yarım kaldı
YEREL HABERLER Emre Seven’in Mersin-KKTC arası yüzüşü yarım kaldı
Mezitli Belediyesi eşitlik birimi çalışmalarına başladı Başkan Vekili Zehra Korkmaz, Mezitli Belediyesinin kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusunda öncü olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi eşitlik birimi çalışmalarına ...
Toroslar Belediyesinden Dünya Kalp Gününde sağlık taraması
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden Dünya Kalp Gününde sağlık ...
Ümit Vural: “Yıllık 20 milyon dolar ihracat hacmimizle ekonomiye katkı sağlıyoruz”
YEREL HABERLER Ümit Vural: “Yıllık 20 milyon dolar ihracat ...
Mersin'de 25 kilometrelik sahilde sızıntı temizliği
YEREL HABERLER Mersin'de 25 kilometrelik sahilde sızıntı temizliği
Mersin’in ağustos ayı ihracatı yüzde 34,8, ithalatı yüzde 88
YEREL HABERLER Mersin’in ağustos ayı ihracatı yüzde 34,8, ithalatı ...
Toros Üniversitesi öğrencileri Lojistik Vaka Yarışmasında birinci oldu
YEREL HABERLER Toros Üniversitesi öğrencileri Lojistik Vaka ...
25 kilometrelik sahil petrol atıklarından temizlendi Mersin Erdemli sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlenmesi çalışması sürüyor
YEREL HABERLER 25 kilometrelik sahil petrol atıklarından ...
Başsavcı Öztoprak, MTOSB’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başsavcı Öztoprak, MTOSB’de incelemelerde bulundu
Mersin polisi, esnafı ve vatandaşları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Mersin polisi, esnafı ve vatandaşları bilgilendirdi
Akdeniz’in her mahallesi yenileniyor
YEREL HABERLER Akdeniz’in her mahallesi yenileniyor
Büyükşehir Belediyesinin Tarsus’taki yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin Tarsus’taki yol çalışmaları ...
Mersin'de 'güvenli okul, güvenli gelecek' projesi sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de 'güvenli okul, güvenli gelecek' projesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.