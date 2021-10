Akkuyu Nükleer A.Ş., Türkiye’nin en büyük teknoloji fuarına ilk kez katıldı

– Akkuyu Nükleer A.Ş., bu yıl TEKNOFEST’e ilk kez katılarak fuarın ana partnerlerinden biri oldu. Festival boyunca açık olan şirket standı, interaktif bir eğitim platformu haline geldi. Stantta, uzmanların sunumların yaptığı, belgesellerin yayınlandığı ve stant ziyaretçilerine yönelik ödüllü bilgi yarışmalarının düzenlendiği bir seminer merkezi kuruldu.

Bu yıl 4’üncüsü yapılan Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji FestivaliTEKNOFEST, 2126 Eylül tarihlerinde, İstanbul’daki eski Atatürk Havalimanında düzenlendi. Teknofest, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından organize edilen Türkiye’nin en büyük teknoloji fuarı olma özelliğini taşıyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. de bu yıl ilk kez TEKNOFEST’te yer aldı. Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin TEKNOFESt’e katılmasının ana amaçlarından biri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat projesi, nükleer enerji ve nükleer teknolojiler hakkında geniş bir katılımcı kitlesine bilgi vermekti. Festival katılımcıları için her gün önde gelen Türk uzmanlar çeşitli alanlarda bilgilerini paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzmanı Kübra Şengül, Türkiye'de radyoaktif atık yönetimi sürecinin organizasyonu ve nükleer sanayi sektöründen kadınların rolü hakkında bilgi verdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmanın yanı sıra, aynı üniversitenin Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin başkanlığını da yürüten Doç. Dr. Ahmet Demirak, nükleer enerjinin iklim değişikliği sorununun çözümündeki rolü hakkında bir sunum yaptı. Seul Ulusal Üniversitesi Nükleer TermalHidrolik Mühendisliği Laboratuvarında (Güney Kore) görev yapan Nükleer Enerji Yüksek Mühendisi Erol Biçer, standın ziyaretçilerine nükleer teknolojilerin farklı uygulama alanlarını anlattı. Nükleer enerjiyle ilgili yaygın mitlerin ve yanlış anlamaların uzmanlar tarafından ele alındığı ayrı bir panelde ise Türkiye Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın ile İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Senem Şentürk Lüle sunumlar yaptı. Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Yücel de katılımcılara nükleer santrallerin çalışma prensipleri ve güvenirliğinin yanı sıra nükleer güç reaktörlerinin modern güvenlik sistemleri hakkında bir sunum hazırladı.



Stantta Akkuyu NGS inşaatının son durumu anlatıldı

Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Maksim Kucherenko, stantta ziyaretçilere Akkuyu NGS inşaatının mevcut durumunu anlatan bir konuşma yaparken, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov da Rosatom’un uluslararası pazardaki faaliyet alanları ile 3+ nesil Rus VVER teknolojisi ve bu teknolojinin dünyadaki referanslarına ilişkin bilgiler aktardı.

Katılımcılar, Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kalkınma alanındaki hedeflerine ulaşılması için nükleer teknolojilerin önemini insan hikayeleri üzerinden göstermek amacıyla Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un eğitici bir projesi olan “Atoms for Humanity” (İnsanlık İçin Atom) adlı belgesel projesine de büyük ilgi gösterdi. Proje, bulundukları şehirlerin ve bölgelerin kalkınması, insanların hayatlarını iyi yönde değiştirmesi açısından nükleer teknolojilerin taşıdığı önemi ortaya koyuyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. standının ziyaretçilerine belgesel dizisindeki Türkçe bölümün gösterimi yapıldı. İzleyiciler daha sonra bu bölümün kahramanları olan, Akkuyu NGS için uzman yetiştirme programı kapsamında Rusya’da eğitim gören ve şu anda Türkiye’nin ilk nükleer güç santralinin inşaat sahasında çalışan Burak ve Canan Alatlı’yla bizzat sohbet etme fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca Akkuyu Nükleer A.Ş. standında görev alan Türk nükleer mühendisler, ziyaretçilere Rusya’daki eğitimlerinden, Akkuyu NGS projesindeki çalışma deneyimlerinden ve Türkiye’nin teknolojik kalkınması için nükleer enerjinin öneminden söz etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin TEKNOFEST’e katılımını şu sözlerle yorumladı: “TEKNOFEST, bu yıl dördüncü kez düzenleniyor ve paydaşların ve partnerlerin geniş katılımı sayesinde her geçen yıl kapsamı artıyor. Türkiye’de enerji sektöründeki en büyük yatırım projesini gerçekleştiren Akkuyu Nükleer A.Ş., bu yıl festivale ‘Güçlü Türkiye’nin Yeni Enerjisi’ sloganıyla partner olarak katıldı. Şirket, tanınmış uzmanları fuara davet etti ve binlerce genç insanı nükleer enerji ve nükleer teknolojiler hakkında bilgilendirdi. Fuara katılımı için Akkuyu Nükleer A.Ş.’ye çok teşekkür ederiz.”

