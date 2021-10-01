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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: "Pek çok sektörde dünyanın önemli üretim üslerinden biriyiz" Model Fabrika ve Yenilik Merkezi tanıtım toplantısı düzenlendi

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: "Pek çok sektörde dünyanın önemli üretim üslerinden biriyiz" Model Fabrika ve Yenilik Merkezi tanıtım toplantısı düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezlerini önemsediklerini belirterek, "Türkiye'nin yüksek teknoloji üreten bir ülke olmasını, yüksek teknolojide ürettiğimiz ürünleri rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke olmamızı sağlamaya gayret ediyoruz" dedi.
MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi'nden (MTOSB) yapılan açıklamaya göre, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Model Fabrika ve Yenilik Merkezi lansmanı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımı ile gerçekleştirildi.
"Pek çok sektörde dünyanın önemli üretim üslerinden biriyiz"
Bakan Yardımcısı Kacır, lansmanda yaptığı konuşmada, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezlerinin ciddi bir milli sanayi hamlesi olduğunun altını çizerek, " Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinin önümüzdeki süreçte Mersin'in ticaret ve sanayi hayatına önemli katkılar sunmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Son dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürülen milli teknoloji hamlesi yaklaşımına güç vermeye, katkı vermeye devam ettiklerini kaydeden Kacır, "Türkiye'nin yüksek teknoloji üreten bir ülke olmasını, yüksek teknolojide ürettiğimiz ürünleri rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke olmamızı sağlamaya gayret ediyoruz. Türkiye, evet turizmde güçlü, hizmet sektöründe de güçlü bir ülkeyiz ama nihayetinde bir üretim ülkesi. Pek çok sektörde dünyanın önemli üretim üslerinden biriyiz. Halihazırda demirçelikte Avrupa'da birincisi, dünyada 7'nci üretim üssüyüz. Otomotiv'de Avrupa 4’ncüsü, dünya 14’ncüsüyüz. Beyaz eşyada Avrupa birincisi, dünya ikincisiyiz. Makine sektöründe çok önemli bir üretim kabiliyetimiz var. Aslında dünyada çok önemli yer tuttuğumuz birçok sektör var. Bizim önümüzdeki dönemde en büyük hedeflerimizden biri bu üretim alt yapısını artık daha katma değerli ürünler üreten bir yapıya dönüştürmek. Bununla ilgili birçok projeyi de eşzamanlı olarak hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.
"Model Fabrikalarımızın yenilerini açmaya devam ediyor olacağız"
Bu kapsamda, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezlerini çok önemsediklerini vurgulayan Kacır, şöyle devam etti; "Sanayinin verimlilik odaklı dönüşümünde hem dijital dönüşüm boyutunda hem de önümüzdeki dönemde yeşil dönüşüm odaklı çalışmalarda rehberlik edecek merkezler olarak görüyoruz. Bu merkezlerin oluşumuna katkı veren Avrupa Birliği'ne, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına, Ticaret ve Sanayi Odalarımıza, OSB'lerimize desteklerinden ötürü müteşekkiriz. Önümüzdeki dönemde bu merkezlerin hem sayılarını artırmaya devam edeceğiz, hem de bu merkezlerde çalışan kıymetli arkadaşlarımızın niteliklerini daha da yükseltmelerini ve bu merkezlerin çok daha yüksek bir etki oluşturacak şekilde çalışmasını sağlamaya dönük programları hızlandırıyor olacağız. Model fabrikalarımız arasında eşgüdümlü koordinasyonları artırmaya dönük bir performans izleme sistemini de önümüzdeki dönemde hayata geçiriyor olacağız. Halihazırda Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, İzmir, Gaziantep, Adana ve Mersin ile birlikte Model Fabrika ve İnovasyon Merkezlerimizin sayısını 8'e yükseltmiş olduk. Önümüzdeki dönemde yine sanayide öncü şehirlerimizde bu model fabrikalarımızın yenilerini açmaya devam ediyor olacağız."
MTOSB Başkanı Sabri Tekli ise Model Fabrikanın kuruluş sürecini özetleyip çalışmaları anlatarak oluşturulan sinerji ile bölgedeki 6 firmaya eğitim verildiğini söyledi. “Aldığımız sonuçlar bizi ziyadesiyle gururlandırdı” diyen Tekli, asli görevlerinin sanayicinin uluslararası alanda daha da büyümesine destek vermek olduğunu, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini Mersin'e kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Böyle bir merkezin kentimize, bölgemize ve ülkemize kazandırılmasında başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a, Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgedeki asli görevimiz sanayi firmalarımızın yukarılara çıkmasını ve başarılarının uluslararası bazda büyümesi noktasında önayak olmaktır" dedi.
“Model fabrika daha az enerji ile daha kaliteli üretim sağlayacak”
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da pandemi sürecinde üretim ve verimin öneminin daha çok anlaşıldığını söyledi. Türkiye’de tarımda ve sanayide üretimin durmadığını hatırlatan Kızıltan, “Üretirsiniz ama verimli bir sistem kullanmazsanız rekabette geri kalırsınız. Verimlilik hem çalışan saat sayısını hem de enerji miktarını düşürüyor. Yalın üretimin verimliliği firmalarımızca etkin şekilde kullanılmalı. Bu anlamda Model Fabrikanın ülkenin daha verimli çalışmasına, daha az enerji ile emek harcayarak daha kaliteli üretmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.
Programa, Bakan Yardımcısı Kacır, MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve sanayiciler de katıldı. Konuşmaların ardından katılımcılar Model Fabrika ve Yenilik Merkezi’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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