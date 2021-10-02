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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de Dünya Yaşlılar Günü, konserlerle kutlandı

İHA

Mersin'de Dünya Yaşlılar Günü, konserlerle kutlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla merkez ile Tarsus emekli evlerinde konser düzenledi. Yaşlı destek birimine kayıtlı yaş almışların da yer aldığı etkinliğe katılanların kimisi şarkılara alkışlarla eşlik ederken, kimisi de oynayarak renkli görüntüler oluşturdu.
Yaş almışların hayata katılımlarını ve sosyal açıdan daha aktif olmalarını sağlamak adına Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı emekli evi tarafından düzenlenen etkinlikte, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı yaşlı destek birimine kayıtlı yaş almışlar da yer aldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Türk sanat müziği topluluğunun seslendirdiği şarkılarla kimi zaman eğlenen kimi zaman hüzünlenen yaş almışlar, Büyükşehir sayesinde unutamayacakları bir gün daha yaşadı.

“Mersin’de hiç kimsem yok ama arkamda belediye var”
Etkinliği evine musluğunu tamir etmeye gelen yaşlı destek birimi personelinden öğrendiğini ifade eden ev hanımı Fatma Emran, Mersin’de yalnız yaşadığını ve kimsenin olmadığını söyledi. Emran, etkinliği çok beğendiğini belirterek, “Mersin’de tekim, hiç kimsem yok ama arkamda belediye var. Her şeyimle belediye ilgileniyor. Her gün arıyorlar, sağlığımı, halimi, hatırımı soruyorlar. Ne ihtiyacım varsa karşılanıyor. Ben çok memnunum Vahap Başkanımdan. Ben evde tek olduğum için çok bunalıyorum. Belediye bana moral veriyor. Her şeyimde destek oluyor. Her zaman da Vahap Başkan’ın arkasındayız” dedi.
Kimya Mühendisi emeklisi Müzeyyen Çetinkaya ise “Ben 2025 yıllık emekliyim ama hiçbir belediyenin emekliler için, yaşlılar için böylesine ince, böylesine zarif etkinlikler yaptığını şahit olmadım. Vahap Seçer’i çok takdir ediyorum. İnce ince Mersin’i işliyor bir sanatçı gibi. Bunun farkındayız, herkes farkında” diye konuştu.

“Hatırlanmak, anılmak, sevildiğinizi hissetmek çok güzel bir duygu”
Özel sektörden emekli olan Aysel Yeni de etkinliklere çok sık olmasa da katılmaya özen gösterdiğini belirterek, “Çok keyif alıyorum, çok mutluyum. Hatırlanmak, anılmak, sevildiğinizi hissetmek çok güzel bir duygu. Başkanımız Vahap Seçer, buradaki arkadaşlar, sizler bize enerji veriyorsunuz. Bu enerjiyle biz de kendimizi daha sağlıklı, daha dinç, daha sevilen hissediyoruz” ifadelerini kullandı.
Yıllarca tütün fabrikasında çalıştığını kaydeden Cevat Kopkin ise “Çok güzel bir ortam. Millet eğlensin diye böyle bir etkinlik yapmışlar. Bunu başka bir insan yapamaz. Bu kadar insanı bir araya toplamak bile zor. Şuraya bakın hepsi yaşlı insanlar. Bunları sevindirmek bile çok güzel bir şey. Bir gülmeleri, alkış vurmaları çok güzel bir şey” şeklinde konuştu.
Ahmet Tatar ise “Emeklilere güzel günler yaşattığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer nezdinde tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Eğlenmeye ihtiyacımız var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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