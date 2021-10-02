Tarsus İdman Yurdu - Akhisarspor: 1-0

Okan ÇALIŞKAN / TARSUS (Mersin), (DHA) -
STAT: Tarsus
HAKEMLER: Batuhan Gültek xx, Muhammed Yıldız xx, Burak Sami Şad xx
TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz xx, Muharrem xx (Artun dk. 86 x), Uğur xx, Abdulsamed xx (Ferhat dk. 62 x), Cengiz Ötkün xx (Yılmaz dk. 62 x), Yasin xx (Nurullah dk. 80 x), Okan xx, Azad xx, Ahmet xx, Sefa Durmuş xx, Sinan xxx (Hüseyin dk. 80 x)
AKHİSARSPOR: Halil xx, Göksu xx, Furkan xx (Mert Efe dk. 71 x), Yavuz xx (Serkan dk. 78 x), Mert Özyıldırım xx, Bertuğ xx, Yusuf xx, Bora xx (Cengiz Demir dk. 71x), Semih xx (Halil dk. 89 x), Kemal xx, Recep xx
GOL: Dk. 75 Sinan (P) (Tarsus İdman Yurdu)
SARI KARTLAR: Cengiz, Muharrem, Abdussamed, Yılmaz (Tarsus İdman Yurdu), Yavuz, Bertuğ (Akhisarspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Akhisarspor´u 1-0 yendi.
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-10-02 21:35:49
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