Mersin Büyükşehir GSK Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası’nda oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Kadınlar Ligi’nde mücadele eden GSK Kadın Basketbol Takımı, 26 Eylül2 Ekim arasında Ankara’da gerçekleşen Federasyon Kupası’ndaki ilk karşılaşmada HDI Yalova VİP karşısında 6957’lik skorla galip geldi. Ligin iddialı takımları arasında yer alan Emlak Konut karşısında da iyi savunma yapan Mersin GSK, karşılaşmayı 5150 skorla kazandı.

D Grubu’nu lider tamamlayarak çeyrek finale yükselen Mersin ekibi, çeyrek finalde Urla Belediyesi, yarı finalde ise Fenerbahçe Gelişim karşılaşmalarını kazanarak finale kaldı.

İyi oyununu tüm maçlarda ortaya koyan Kadın Basketbol Takımı, Emlak Konut ile eşleştiği final maçında ise 6966’lık skorla şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

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