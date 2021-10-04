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Yaklaşık 500 bin yavru kaplumbağa denizle buluştu Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme merkezlerinden olan Mersin'in Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur sahillerinde, bu yıl 2 bin 500'ün üzerinde yuva oluştu 5 sahilden yaklaşık 500 bin deniz kaplumbağası denizle buluşturulurken, bu yılki sayılar tüm dünyayı sevindirdi MEÜ DEKUYAM Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene: "Rakamsal olarak bakıldığında bu sezon iyi oldu"

İHA

Yaklaşık 500 bin yavru kaplumbağa denizle buluştu Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme merkezlerinden olan Mersin'in Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur sahillerinde, bu yıl 2 bin 500'ün üzerinde yuva oluştu 5 sahilden yaklaşık 500 bin deniz kaplumbağası denizle buluşturulurken, bu yılki sayılar tüm dünyayı sevindirdi MEÜ DEKUYAM Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene: "Rakamsal olarak bakıldığında bu sezon iyi oldu"

Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme merkezlerinden olan Mersin'in Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur sahillerinde, bu yıl 2 bin 500'ün üzerinde yuva oluştu. 5 sahilden yaklaşık 500 bin yavru deniz kaplumbağası denizle buluşturulurken, bu yılki sayılar tüm dünyayı sevindirdi.
Deniz kaplumbağalarının üremesiyle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, Mayıs ortalarından itibaren anaç kaplumbağalarının Mersin sahillerine çıkmaya başladığını söyledi. Çok sayıda kaplumbağanın sahillere yumurta bıraktıktan sonra denize geri döndüğünü vurgulayan Ergene, "Yuvalardan çıkışlar ise yuvalar oluştuktan 2 ay sonra gerçekleşmeye başladı. Çıkışlar Eylül sonuna kadar devam etti. Şu anda da sezonu tamamen kapattık. Bu sezon yumurta başarısı yüksekti. Davultepe ve Alata kumsallarında yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Alata'da 364, Davultepe'de ise 165 yuva tespit ettik. Bu tespitlerimiz sonucunda denize kavuşan yavru sayısı yaklaşık olarak 250 bin civarında. Tüm Mersin'e baktığımızda bu sayı 500 bini bulabiliyor. Çünkü Mersin'de Alata, Davultepe, Kazanlı, Göksu Deltası ve Anamur sahillerinde yuvalama yapılıyor. Bu kumsallardan çok sayıda yavru Akdeniz'e kavuşabiliyor" diye konuştu.

"500 bin civarında yavru denizle buluştu"
Rakamsal olarak bakıldığında bu sezonun iyi olduğunun altını çizen Ergene, "Çok yoğun bir sayı mıydı, hayır. Bizim için bu normal bir sayıydı ancak başarı oranı yüksek diyebiliriz. Bizim çalıştığımız 2 kumsalda toplamda 502 yuva vardı. Kazanlı her sene çok fazla yuva olur yaklaşık binin üzerinde yuva oluştu. Anamur aynı şekilde binin üzerinde yuva oluşuyor. Bu 2 yerde yuvalama çok yüksek oluyor. Çünkü hem kumsal uzun hem de kaplumbağalarını tercih ettiği bir kumsal. Dolayısıyla toplamda baktığımızda en az 2 bin 500 yuva oluşmuştur. Yavru sayıda 500 bin civarında ortalama olarak denize kavuşmuş olma ihtimali var" şeklinde konuştu.

"Mersin kumsalları 2 türü de ağırlıyor"
Mersin kumsallarının 2 tür deniz kaplumbağasını da ağırladığına dikkat çeken Ergene, "Anamur kumsalı caretta carettalar açısından önemli. Ancak Göksu, Alata, Davultepe ve Kazanlı ise yeşil deniz kaplumbağasının yoğun olarak yuvalama alanları diyebiliriz. Yapılan yuvaların yüzde 95'i yeşil deniz kaplumbağasına aittir. Bu bölgelerden yeşil deniz kaplumbağasını sayısı oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.
Bu dönemde özellikle balıkçılara çağrıda bulunan Ergene, "Balıkçılarımız hem anaç hem de yavrular ağa takılabiliyorlar. Ağa takılan kaplumbağalar zarar verilmeden ağdan kurtarılıp, yeniden denize bırakılmalı. Bu canlılar baygınsa biraz teknede tutup, tekrar nefes aldıktan sonra yeniden denize bıraksınlar. Eğer yaralı ise Davultepe'de rehabilitasyon merkezine ulaşmaları ya da bize de ulaşırlarsa yardımcı oluruz. Şu anda balık sezonu açık. Yavruların ağa takılma ihtimalleri çok yüksek. Bu konuda özellikle hassasiyet göstermelerini istiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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