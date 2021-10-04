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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyeden yarışmaya katılan balıkçılara çorba desteği

İHA

Belediyeden yarışmaya katılan balıkçılara çorba desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Akdeniz Olta Balıkçıları Derneği tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Altın Kanca Amatör Olta Balıkçıları Turnuvası'na katılan balıkçılara, çorba desteği verildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Davultepe sahilinde yapılan yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından 164 yarışmacı katıldı. Turnuva öncesi kura çekilerek, 2’şer kişilik gruplardan oluşan 82 takım belirlendi. Yarışmacılar, alandaki aktivitelerin ardından saat 18.00’de denize ilk oltayı attı.
'1 ekmek 1 çorba' aracı Amatör Olta Balıkçıları Turnuvası’ndaydı
Birincinin tekne ödülüne sahip olacağı ve 30 hakemin görev aldığı yarışma gece yarısı da devam etti. Sabah saat 06.00’da son bulan ve yaklaşık 12 saat aralıksız devam eden turnuvanın katılımcıları ve izleyicileri için Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin '1 ekmek 1 çorba' aracı da alandaki yerini aldı. Büyükşehir personeli tarafından gece yarısından sabah saatlerine kadar alandakilere çorba ve ekmek ikram edildi.
“Bu turnuvayı Avrupa ligine çevirmeye çalışacağız”
Akdeniz Olta Balıkçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Talha Koç, Akdeniz’de geleneksel hale getirdikleri turnuvayla ilgili şunları söyledi: “Bu turnuvanın amacı balık popülasyonu hakkında bilgiler verebilmek ve spor dalı olduğunu herkese gösterebilmek. 4 yıldır büyük şeyler yaptığımıza, bir adım ileri gittiğimize kanaat getirdik. Sağ olsun burada yerel desteklerimiz de ön planda. İnşallah hep birlikte bu tür turnuvaları daha üst sıralara taşıyacağız ve bunu Avrupa ligine çevirmeye çalışacağız. Nasip olursa Mersin için böyle bir projemiz var.”
“Akşam yemeğimizi aldık, sıcak çorbamızı aldık, yarışmaya devam”
Adana Sportif Balıkçılar Grubu Başkanı Gürhan Yazıcıoğlu, Adana’daki Karataş sahilinin kendilerine uzak olduğunu, gölde balık tutabildiklerini ancak Mersin’in bu anlamda kendilerine güzel bir alternatif sunduğunu belirtti. Grup olarak Mersin’deki turnuvada yer aldıklarını kaydeden Yazıcıoğlu, “Mersin’deki bu organizasyona dostlarımızı yalnız bırakmamak için geldik. Güzel bir organizasyon. Teşekkür ederiz Büyükşehir Belediyesine, ellerine sağlık" dedi.

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