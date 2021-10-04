En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emre Taş yönetimindeki 33 AEK 557 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yaralandığını belirleyen sağlık ekipleri, yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.