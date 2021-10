MEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu, Covid-19 yenildi Prof. Dr. Canataroğlu, Tıp Fakültesi Hastanesi önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu, Covid19 nedeniyle 40 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Prof. Dr. Canataroğlu için MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinik binası önünde tören düzenlendi.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen törene; Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı ve Prof. Dr. Ali Kaya, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, Mersin Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Meltem Nass Duce ile Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu’nun ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.



“Hiçbirimiz onun yüzünü asık görmedik”

Rektör Çamsarı, törende yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Canataroğlu’nun herkes tarafından sevilen, çok değerli bir hekim olduğunu, kaybından büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi. Çamsarı, “Hocamız, Mersin’e geldikten sonra kendisiyle kısa bir süre içerisinde arkadaş olmuştuk. Kendisinin, benim ailem de dahil birçok hastası oldu. Hiçbirimiz onun yüzünü asık görmedik. Bir şey rica edeceğimizde hep güler yüzlüydü. Bizlere kendi ailesinden farksız davrandı. Allah, bizlere bir daha böyle bir konuşma yaptırmasın ve bu Covid belasından da bir an önce hepimizi kurtarsın. Ülkemize, sağlık çalışanlarımıza, hastanemize güç kuvvet versin. Başımız sağ olsun” dedi.



“Kardeşimi kaybetmiş kadar üzgünüm”

Canataroğlu ile uzun yıllardır süregelen yakın bir dostlukları olduğunu ve kendi kardeşini kaybetmiş kadar üzgün olduğunu dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yağcı da “İnanılmaz bir üzüntü içerisindeyim. Bu anı yaşamayı hiç istemezdim. 11 yaşından beri kendisiyle arkadaşlığım, kardeşliğim oldu. Kardeşimi kaybetmiş kadar üzgünüm. Hayata dair çok güzel bir bakış açısı vardı. Üniversitemiz, tıp camiası ve bölgemiz için çok büyük bir kayıp. Tüm ailesine baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Yüreği temiz, değerli bir insanı kaybettiklerini vurgulayan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztürk ise “Çok değerli bir büyüğümü kaybettim. Yıllardır tanıdığım bir ağabeyimdi. Her zaman sıkıntımız olup olmadığını sormuştu. Herkes tarafından çok seviliyordu. Yüreği tertemiz bir insandı. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.



“Çok iyi bir insan, akademisyen ve hekimdi”

Herkes tarafından sevilen, değerli bir akademisyen ve hekimi kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisinde olduklarını söyleyen Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esen Akbay, “Çok üzgünüm. Bugün burada olmak çok zor. Arkadaşım mücadelesini kaybetti. Çok iyi bir insan, akademisyen ve hekimdi. Öğrencilerini çok seviyordu. Bugün burada onu çok seven mesai arkadaşlarıyla birlikte uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Ailesine sonsuz sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Törendeki kalabalıktan babalarının çok fazla seveni olduğunu gördüğünü vurgulayan Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu'nun kızı Zeynep Canataroğlu ise acılı günlerinde törene katılarak, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Törenin ardından Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu’nun cenazesi, ikindi namazına müteakip Tarsus Şehir Mezarlığına defnedilmek üzere Tarsus’a uğurlandı.

