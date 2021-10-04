MEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu, Covid-19 yenildi Prof. Dr. Canataroğlu, Tıp Fakültesi Hastanesi önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu, Covid-19 yenildi Prof. Dr. Canataroğlu, Tıp Fakültesi Hastanesi önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

İHA

MEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu, Covid-19 yenildi Prof. Dr. Canataroğlu, Tıp Fakültesi Hastanesi önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu, Covid19 nedeniyle 40 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Prof. Dr. Canataroğlu için MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinik binası önünde tören düzenlendi.
MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen törene; Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı ve Prof. Dr. Ali Kaya, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, Mersin Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Meltem Nass Duce ile Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu’nun ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

“Hiçbirimiz onun yüzünü asık görmedik”
Rektör Çamsarı, törende yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Canataroğlu’nun herkes tarafından sevilen, çok değerli bir hekim olduğunu, kaybından büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi. Çamsarı, “Hocamız, Mersin’e geldikten sonra kendisiyle kısa bir süre içerisinde arkadaş olmuştuk. Kendisinin, benim ailem de dahil birçok hastası oldu. Hiçbirimiz onun yüzünü asık görmedik. Bir şey rica edeceğimizde hep güler yüzlüydü. Bizlere kendi ailesinden farksız davrandı. Allah, bizlere bir daha böyle bir konuşma yaptırmasın ve bu Covid belasından da bir an önce hepimizi kurtarsın. Ülkemize, sağlık çalışanlarımıza, hastanemize güç kuvvet versin. Başımız sağ olsun” dedi.

“Kardeşimi kaybetmiş kadar üzgünüm”
Canataroğlu ile uzun yıllardır süregelen yakın bir dostlukları olduğunu ve kendi kardeşini kaybetmiş kadar üzgün olduğunu dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yağcı da “İnanılmaz bir üzüntü içerisindeyim. Bu anı yaşamayı hiç istemezdim. 11 yaşından beri kendisiyle arkadaşlığım, kardeşliğim oldu. Kardeşimi kaybetmiş kadar üzgünüm. Hayata dair çok güzel bir bakış açısı vardı. Üniversitemiz, tıp camiası ve bölgemiz için çok büyük bir kayıp. Tüm ailesine baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.
Yüreği temiz, değerli bir insanı kaybettiklerini vurgulayan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztürk ise “Çok değerli bir büyüğümü kaybettim. Yıllardır tanıdığım bir ağabeyimdi. Her zaman sıkıntımız olup olmadığını sormuştu. Herkes tarafından çok seviliyordu. Yüreği tertemiz bir insandı. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

“Çok iyi bir insan, akademisyen ve hekimdi”
Herkes tarafından sevilen, değerli bir akademisyen ve hekimi kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisinde olduklarını söyleyen Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esen Akbay, “Çok üzgünüm. Bugün burada olmak çok zor. Arkadaşım mücadelesini kaybetti. Çok iyi bir insan, akademisyen ve hekimdi. Öğrencilerini çok seviyordu. Bugün burada onu çok seven mesai arkadaşlarıyla birlikte uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Ailesine sonsuz sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.
Törendeki kalabalıktan babalarının çok fazla seveni olduğunu gördüğünü vurgulayan Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu'nun kızı Zeynep Canataroğlu ise acılı günlerinde törene katılarak, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
Törenin ardından Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu’nun cenazesi, ikindi namazına müteakip Tarsus Şehir Mezarlığına defnedilmek üzere Tarsus’a uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Metro Projesinde imzalar atıldı Başkan Seçer: “Mersin için raylı sistemler dönemini başlatıyoruz” “İlk kazmayı, Mersin’in kurtuluşunun 100. yılı olan 3 Ocak 2022’de vurmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Metro Projesinde imzalar atıldı Başkan Seçer: “Mersin ...
Gültak: “Kent merkezinde yepyeni bir mahalle yükselecek"
YEREL HABERLER Gültak: “Kent merkezinde yepyeni bir mahalle ...
'Dünya Çocuk Günü' Mersin'de kutlandı
YEREL HABERLER 'Dünya Çocuk Günü' Mersin'de kutlandı
Mezitli’de Pati Fest Festivali
YEREL HABERLER Mezitli’de Pati Fest Festivali
Mersin ve Adana’nın eylül ayı zam şampiyonu servis ücretleri oldu
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’nın eylül ayı zam şampiyonu servis ...
Başkan Seçer, 3. Kültürler Festivalinde stantları gezdi
YEREL HABERLER Başkan Seçer, 3. Kültürler Festivalinde stantları ...
Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
35 yıldır süren keşif: Kelenderis Antik Kenti Kelenderis dünyada nadir bulunan mozaik örnekleriyle turizme hazırlanıyor 35 yıldır kazıların sürdüğü Kelenderis Antik Kenti kapılarını basına açtı Kentin mozaikten haritası da bulunarak yerinde koruma altına alındı Antik kentte restorasyonu yapılan Osmanlı dönemine ait Antrepo, Roma dönemine ait liman hamamı, 370 metrekare mozaik bulunan kilise ile mozaik harita turizme hazır hale getirildi Batman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mahmut Aydın: "Milattan Sonra 5. yüzyıla tarihlediğimiz bir mozaik bulduk. Mozaiğimizi özel kılan, nadir kılan şey buranın 5. yüzyıldaki topoğrafyasına uygun kent limanını ve onu çevreleyen yapıların planını veriyor" "Burada ele geçirdiğimiz mozaik kenti betimliyor ama kentin 1500 yıl önceki halini betimliyor" "Kazı, restorasyon ve peyzaj çalışmalarımızı tamamlayıp turizmle buluşturmayı düşünüyoruz"
YEREL HABERLER 35 yıldır süren keşif: Kelenderis Antik ...
Bozyazı'daki yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Bozyazı'daki yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan ...
Başkanvekili Eğin: “Kentlerimizi, engelli insanlarımızı da düşünerek dizayn etmeliyiz”
YEREL HABERLER Başkanvekili Eğin: “Kentlerimizi, engelli ...
Belediyeden yarışmaya katılan balıkçılara çorba desteği
YEREL HABERLER Belediyeden yarışmaya katılan balıkçılara çorba ...
Silifkeli kadınlar, ürünlerini belediye desteği ile pazarlayacak
YEREL HABERLER Silifkeli kadınlar, ürünlerini belediye desteği ile ...
Yaklaşık 500 bin yavru kaplumbağa denizle buluştu Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme merkezlerinden olan Mersin'in Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur sahillerinde, bu yıl 2 bin 500'ün üzerinde yuva oluştu 5 sahilden yaklaşık 500 bin deniz kaplumbağası denizle buluşturulurken, bu yılki sayılar tüm dünyayı sevindirdi MEÜ DEKUYAM Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene: "Rakamsal olarak bakıldığında bu sezon iyi oldu"
YEREL HABERLER Yaklaşık 500 bin yavru kaplumbağa denizle ...
Başkan Tarhan, tarım projelerini Tarımsal Kalkınma Zirvesinde tanıttı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, tarım projelerini Tarımsal Kalkınma ...
Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Mersinliler ile buluştu Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ve ünlü sanatçı Haluk Levent Mersin’de sevenleriyle buluştu Levent, koro eşliğinde Cumhuriyet marşlarını seslendirdi
YEREL HABERLER Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Mersinliler ile ...
Mersin Büyükşehir GSK Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir GSK Kadın Basketbol Takımı şampiyon ...
Bozyazı'da orman yangını
YEREL HABERLER Bozyazı'da orman yangını
Dağcılar Mersin Karboğazı'nda zirveye tırmandı
YEREL HABERLER Dağcılar Mersin Karboğazı'nda zirveye tırmandı
Mersin'de Goran Bregovic konseri
YEREL HABERLER Mersin'de Goran Bregovic konseri
Olta balıkçılığı tutkunları 12 saatlik turnuvada ter döktü Mersin'deki amatör olta balıkçıları turnuvasına yurdun çeşitli bölgelerinden 82 takım ile toplam 164 yarışmacı katıldı 12 saat süren yarışmalar renkli görüntülere ve zaman zaman heyecan dolu anlara sahne oldu
YEREL HABERLER Olta balıkçılığı tutkunları 12 saatlik turnuvada ter ...
Bir günlüğüne itfaiyeci oldular Mersin'de özel çocuklar bir günlüğüne itfaiyeci olarak ateş söndürdü, kurtarma tatbikatına katıldı
YEREL HABERLER Bir günlüğüne itfaiyeci oldular Mersin'de özel ...
Denizden çıkarılan çöpler parkta sergilendi Mersin’in Silifke ilçesinde, ‘Ruhun Yelkenleri’ projesi ekibi tarafından denizden çıkarılan sandalye, kamyon ve araba lastiği ile teneke kutular sergilenerek vatandaşların dikkatine sunuldu
YEREL HABERLER Denizden çıkarılan çöpler parkta sergilendi Mersin’in ...
Goran Bregoviç Mersinlilerle buluştu Goran Bregoviç, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin kapanışında unutulmaz şarkılarını seslendirdi
YEREL HABERLER Goran Bregoviç Mersinlilerle buluştu Goran Bregoviç, ...
Tarsus İdman Yurdu - Akhisarspor: 1-0
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu - Akhisarspor: 1-0

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.