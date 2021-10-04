Akdeniz Belediyesinden amatör spor kulüplerine 160 bin TL yardım

Akdeniz Belediyesi, futbol branşında 20; farklı salon sporlarında da 24 olmak üzere Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren 44 amatör spor kulübüne, toplam 160 bin TL nakdi yardımda bulundu.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin spora ve sporcuya desteği sürüyor. Geçen yıl 19 futbol kulübü, 15 de salon kulübü olmak üzere toplam 34 spor kulübüne 125 bin TL nakdi yardım yapan Akdeniz Belediyesi, bu yıl da sporcu yetiştiren 44 amatör spor kulübüne 160 bin TL nakdi yardım yaptı.

Futbol, basketbol, voleybol, atletizm, jimnastik, tekvando, boks, kickboks, slalom ve satranç dallarında faaliyet gösteren spor kulüplerine nakdi destek töreni Seyfi Ali TürkoğluŞafak Erdur Spor Tesisinde düzenlendi. Programa Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Mithat Ertaş, belediye birim müdürleri, amatör spor kulüpleri temsilcileri ve teknik adamlar, sporcular ve mahalle muhtarları katıldı.



“Akdeniz’e 35 milyon liranın üzerinde tesisler kazandırdık”

Törende konuşan Başkan Gültak, spor kulüplerine geçen yıllarda ayni, bu yıl ise nakdi yardım yaptıklarını belirtti. İlçe genelindeki tüm spor sahaları ve donatıları yenileyip kapasitelerini arttırdıklarını, ilçeye yeni futbol ve basketbol spor sahaları kazandırdıklarını belirten Gültak, “Spor Toto Teşkilatı ile toplamda 35 milyon TL’nin üstünde bir anlaşma yaparak bu tesisleri Akdeniz’e kazandırdık. Tabi önümüzdeki sene için de planlamamız var. Bunlardan biri de Tırmıl Spor Kompleksi Projesi. Görüşmelerimiz olumlu geçiyor, 2023 sonuna doğru bu zengin spor kompleksimizi de bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.



Yılmaz Güney Parkı, gelecek yıl içinde hizmet açılacak

Başkan Gültak, geçmişte kaderine terk edilen Yılmaz Güney Parkında da yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, “Orada da devasa bir inşaat var. 34 kat üzerinde bir gençlik merkezi ve gençlerimizin derslerini çalışabilecekleri, çaykahve içip nefes alabilecekleri alanlar olacak.

Tesisin içinde ayrıca ilk kez yarı olimpik bir yüzme havuzu da olacak. Havuzun etrafında da vatandaşlarımızın düğün ve nişan merasimlerini yapabilecekleri bir alan yer alacak. Dağcılık Federasyonu işbirliğinde buraya bir tırmanma duvarı da yapılacak. Gelecek yıl içinde inşallah bu tesisimizi tümüyle Akdeniz ve Mersin’e kazandırmış olacağız” diye konuştu.



“Spor, terör ve uyuşturucunun en güçlü ilaçlarından biridir”

Akdeniz’in adeta bir sporcu fabrikası olduğunu dile getiren Gültak, “Uyuşturucu ve terör ile mücadelenin en güçlü ilaçlarından biri de kültür, sanat ve elbette spordur. Biz de bölgemizde gücümüzün yettiğince spora, sporcuya ve amatör sporcularımıza destek olacağız. Borç yükümüze, İller Bankasından kesilen bütçemize rağmen yetenekli sporcularımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Spor kulüplerimize can suyu olacak”

Mersin ASKF Başkanı Mithat Ertaş ise tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkileyen pandemi sürecinin, herkes gibi amatör spor kulüplerini de etkilediğini dile getirdi. Bu yıl ikincisi yapılan maddi desteğin spor kulüplerine adeta can suyu olacağının altını çizen Ertaş, “Spor kulüplerimiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Akdeniz Belediyemiz tarafından Seyfi Ali Türkoğlu, Kazanlı, Çay, Karacailyas sahaları da yenilenip hizmete girdi. Belediye başkanımız; sporun içinden gelen, amatör spor ve sporcunun sıkıntılarını iyi bilen biri. Bu yıl ASKF’ye kayıtlı 44 spor kulübümüze nakdi destek sağlandı. Şahsım, spor kulüplerimiz ve federasyonumuz adına başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi yardım töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.