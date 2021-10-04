Mersin´de terör operasyonlarına 12 tutuklama

MERSİN, (DHA)MERSİN´de son 2,5 ayda polisin PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ ve MKP'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 58 şüpheliden 12´si tutuklandı, ikna çalışmaları ile 3 teröristin de teslim olması sağlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15 Temmuz1 Ekim tarihleri arasında PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ ve MKP terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 58 kişi yakalandı. Şüphelilerden 12´si tutuklanırken, 30´u adli kontrol şartıyla olmak üzere 46 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Ekiplerin PKK/PYD/YPG terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten kişiler üzerinde yürüttüğü çalışmalar da sonuç verdi. Örgüte 2014 yılında katılan Ş.Ü.´nün, ailesi ile yapılan görüşmeler sonunda ikna edilerek Irak'ın Fiş Habur Sınır Kapısı´ndaki KDP güçlerine, ardından Şırnak´taki Habur Sınır Kapısı´nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.
Yine Irak ve Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet gösteren 2 terörist de aileleriyle yapılan görüşmelerle ikna edilerek teslim oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2021-10-04 17:44:58
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